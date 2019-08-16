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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA / Fotoğraf: Ingimage
16.08.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Portekiz’den vatandaşlarına ‘ülkene dön parası’

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Portekiz’den vatandaşlarına ‘ülkene dön parası’

Nüfusunun yüzde 14’ü başka bir ülkede yaşayan Portekiz, ülkedeki iş gücü sayısının azalması ve nüfusun giderek yaşlanması sebebiyle ülkeyi terk eden vatandaşlarına geri dönmeleri için para ödüyor.

REGRESSAR projesi, en az 3 yıldır başka bir ülkede yaşayan Portekiz vatandaşlarını kapsıyor. Bu kişilerin ülkeye dönmesi halinde, gelir vergilerinde ilk beş yıl boyunca yüzde 50 indirim yapılması ve iş bulanlara ülkeye yerleşme sürecinde nakit para ödeniyor. Dünya Ekonomik Forumunun internet sitesi WeForumdaki habere göre, Regressar projesinin başlamasından bu yana 72 farklı ülkeden bin 700 kişinin kendi ülkelerinde iş bulmak için kayıt yaptırdığı açıklandı. Habere göre Portekiz hali hazırda yatırımcılara ve istihdam sağlayan girişimcilere ülkede yaşama izni ve yüksek kalifiyeli işçilere vergi indirimi fırsatları veriyor.

KALİFİYE OLMAYAN VE DÜŞÜK MAAŞLILARI DA KAPSIYOR
Program, kalifiye veya yüksek maaşlı olmayan kişilerin de ülkeye dönmesini teşvik ediyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) 2014 yılı verilerine göre Portekiz nüfusunun yüzde 14’ü başka ülkelerde yaşıyor. Portekiz’in yanı sıra, Polonya da ülkeden göç eden gençlerin geri dönmelerini teşvik etmek için gelir vergilerinde iyileştirme yaptı. Avrupa Konseyi’nin, 14 Avrupa ülkesiyle yaptığı anket sonuçlarına göre İtalya, Romanya ve İspanya ülkelerine göç edenlerden daha çok göç vermeyi endişe verici buluyor.

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