Portekiz’den vatandaşlarına ‘ülkene dön parası’
Nüfusunun yüzde 14’ü başka bir ülkede yaşayan Portekiz, ülkedeki iş gücü sayısının azalması ve nüfusun giderek yaşlanması sebebiyle ülkeyi terk eden vatandaşlarına geri dönmeleri için para ödüyor.
REGRESSAR projesi, en az 3 yıldır başka bir ülkede yaşayan Portekiz vatandaşlarını kapsıyor. Bu kişilerin ülkeye dönmesi halinde, gelir vergilerinde ilk beş yıl boyunca yüzde 50 indirim yapılması ve iş bulanlara ülkeye yerleşme sürecinde nakit para ödeniyor. Dünya Ekonomik Forumunun internet sitesi WeForumdaki habere göre, Regressar projesinin başlamasından bu yana 72 farklı ülkeden bin 700 kişinin kendi ülkelerinde iş bulmak için kayıt yaptırdığı açıklandı. Habere göre Portekiz hali hazırda yatırımcılara ve istihdam sağlayan girişimcilere ülkede yaşama izni ve yüksek kalifiyeli işçilere vergi indirimi fırsatları veriyor.
KALİFİYE OLMAYAN VE DÜŞÜK MAAŞLILARI DA KAPSIYOR
Program, kalifiye veya yüksek maaşlı olmayan kişilerin de ülkeye dönmesini teşvik ediyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) 2014 yılı verilerine göre Portekiz nüfusunun yüzde 14’ü başka ülkelerde yaşıyor. Portekiz’in yanı sıra, Polonya da ülkeden göç eden gençlerin geri dönmelerini teşvik etmek için gelir vergilerinde iyileştirme yaptı. Avrupa Konseyi’nin, 14 Avrupa ülkesiyle yaptığı anket sonuçlarına göre İtalya, Romanya ve İspanya ülkelerine göç edenlerden daha çok göç vermeyi endişe verici buluyor.
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