Porsche’ye 535 milyon Euro ceza
Almanya’da dizel skandalı kapsamında Volkswagen’e 1 milyar Euro, Audi’ye 800 milyon Euro para cezaları kesen savcılık, Porsche soruşturmasını da tamamladı ve şirketi 535 milyon Euro para cezasına mahkum etti. Porsche, para cezasına karşı temyiz başvurusu yapmadı.
ALMANYA’nın Stuttgart Savcılığı, Volkswagen Grubu’nun lüks otomobil markası Porsche’ye Temmuz 2017’de başlattığı dizel manipülasyonu soruşturmasını tamamladı ve dizel krizinde denetim yükümlülüklerini ihmal etmekten şirkete 535 milyon Euro para cezası verdi. Porsche’den yapılan açıklamada da cezanın denetim yükümlülüklerini ihmal ettiği gerekçesiyle verildiği kaydedildi.
Açıklamada, şirketin para cezasına karşı temyiz başvurusu yapmadığı da bildirildi.
DİZEL ÜRETİMİNİ DURDURACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Dizel skandalından sonra lüks araç üreticisi Porsche, Eylül 2018’de dizel araç üretimini durduracağını, 2019’dan itibaren de benzinli, elektrikli ve hibrit araçlara yöneleceğini açıklamıştı. Almanya’da, karbon emisyonu skandalı nedeniyle daha önce Volkswagen 1 milyar Euro, Audi de 800 milyon Euro para cezalarına çarptırılmıştı.
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