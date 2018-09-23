Porsche dizele veda ediyor
Spor otomobil üreticisi Porsche, dizel motora son veriyor. Porsche Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, “Porsche artık dizel otomobil üretmeyecek” dedi.
PORSCHE, dizele veda edecek ilk Alman otomotiv şirketi olacak. Porsche CEO’su Oliver Blume, dizel teknolojiye veda kararı aldıklarını ve artık dizel motorlu araç üretmeyeceklerini söyledi. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Blume “Dizel krizi bizi de yeterince etkiledi. Porsche’nin imajı yara aldı. Bu nedenle benzinli, hibrid ve 2019’dan itibaren de elektrikli araçlara odaklanacağız. Artık gelecekte dizel motorlu Porsche olmayacak” dedi.
Porsche dizel motor üretmiyor, ancak VW grubuna ait Audi’den bilerek emisyon değerleriyle oynanmış 600 bin civarında dizel motor almakla suçlanıyor. Stuttgart savcılığı Porsche’nin üç yöneticisi hakkında manipülasyon suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.
Dizel motorlu araçların yakıt açısından çok tasarruflu, uzun mesafeler için çok elverişli olduğunu söyleyen Blume, ancak bu teknolojiye Porsche olarak son verip asıl uzmanı oldukları teknolojiye yöneleceklerini belirtti. Blume, “Biz bu konuyu çok detaylı tartıştık. Geçen yıl dizel payımız yüzde 12’ydi. Şubat 2018’den itibaren hiç dizel satmıyoruz. Dizel müşterileri de benzinli veya hibritli araçlara geçmek istiyor” dedi.
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