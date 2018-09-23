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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Arşiv
23.09.2018 - 11:49, Son Güncelleme:

Porsche dizele veda ediyor

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Porsche dizele veda ediyor

Spor otomobil üreticisi Porsche, dizel motora son veriyor. Porsche Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, “Porsche artık dizel otomobil üretmeyecek” dedi.

PORSCHE, dizele veda edecek ilk Alman otomotiv şirketi olacak. Porsche CEO’su Oliver Blume, dizel teknolojiye veda kararı aldıklarını ve artık dizel motorlu araç üretmeyeceklerini söyledi. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Blume “Dizel krizi bizi de yeterince etkiledi. Porsche’nin imajı yara aldı. Bu nedenle benzinli, hibrid ve 2019’dan itibaren de elektrikli araçlara odaklanacağız. Artık gelecekte dizel motorlu Porsche olmayacak” dedi.

Porsche dizel motor üretmiyor, ancak VW grubuna ait Audi’den bilerek emisyon değerleriyle oynanmış 600 bin civarında dizel motor almakla suçlanıyor. Stuttgart savcılığı Porsche’nin üç yöneticisi hakkında manipülasyon suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.
Dizel motorlu araçların yakıt açısından çok tasarruflu, uzun mesafeler için çok elverişli olduğunu söyleyen Blume, ancak bu teknolojiye Porsche olarak son verip asıl uzmanı oldukları teknolojiye yöneleceklerini belirtti. Blume, “Biz bu konuyu çok detaylı tartıştık. Geçen yıl dizel payımız yüzde 12’ydi. Şubat 2018’den itibaren hiç dizel satmıyoruz. Dizel müşterileri de benzinli veya hibritli araçlara geçmek istiyor” dedi.

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