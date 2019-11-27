‘Popülistler sınırı zorluyor, hatta aşıyor’
Almanya Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Gerd Landsberg, sosyal medyada nefret ve tehdit söylemlerinin had safhaya vardığını, bu konuda var olan ceza yasasının sertleştirilmesi gerektiğini söyledi.
DLF radyo programına konuşan Landsberg, şunları söyledi: “Biz belediye başkanları arasında bir anket yaptık. Başkanların yüzde 20.4’ü ‘Evet, nefret söylemi ve tehdit içerikli mailler alıyoruz’ dedi. Yüzde 2’si fiziki saldırıya uğradığını belirtti. Bu maillerin çok ama çok büyük kısmı aşırı sağdan. Sadece belediye başkanları hedef değil. Mültecilerle şu veya bu şekilde ilişkide olan herkes, sağlık ekipleri, itfaiye erleri de nefret söylemi kurbanı. Ülkede siyasi tartışma kültürü sertleşti. Popülistler sınırı zorluyor, hatta aşıyor. Eskiden bu tür nefret söylemleri bira masalarında söylenir ve orada dar bir grup içinde kalırdı. Şimdi sosyal medya aracılığıyla bu söylemleri yüzlercesi, binlercesi paylaşıyor. Toplumda terbiye kayboldu. Bu çok korku verici. Nefret söylemlerine karşı ceza yasası sertleştirilmeli. Bu da tek başına yetmez. Polis, savcılık ve istihbarat bu suçları çok sıkı takip etmeli. Yoksa pek fazla yarar getirmez.”
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