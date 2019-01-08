Polyana Viana hırsızı tanınmaz hale getirdi!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Fotoğraflar: Facebook / instagram
08.01.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Polyana Viana hırsızı tanınmaz hale getirdi!

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Polyana Viana hırsızı tanınmaz hale getirdi!

UFC’nin yıldız dövüşçüsü Polyana Viana, kendisini gasp etmek isteyen hırsızı döverek tanınmayacak hale getirdi. Soyguncunun fotoğrafını UFC Başkanı Dana White paylaştı.

Gasp girişiminde bulunmak isteyen bir hırsız hayatının en büyük hatasını yaptı!.. Brezilyalı profesyonel dövüşçü Polyana Viana’nın telefonunu çalmaya kalkışan hırsız neye uğradığını şaşırdı.

Polyana Viana hırsızı tanınmaz hale getirdi

Suç oranının yüksek olduğu Brezilya’nın başkeni Rio de Janeiro’da gasp girişiminde bulunan bir hırsız, bu kez dünyanın en büyük hatasını yaptı. Çünkü telefonunu çalmak istediği kişi, profesyonel bir dövüş sporcusuydu...

Polyana Viana hırsızı tanınmaz hale getirdi

Karma dövüş yapan 26 yaşındaki Polyana Viana, kendisini kartondan tabancayla korkutan hırsıza ‘kendi yöntemiyle’ adalet dersi verdi!

Yüzü dağılmış hırsızı kolundan burarak tutan profesyonel dövüşçü Viana polisi böyle bekledi.

İki yumruk, bir tekme

Viana olayı şu sözlerle anlattı: “Yanıma oturup bana saati sordu. Söyledim ancak yanımdan ayrılmayacağını anladım. Cep telefonumu topladığım sırada, ‘Bana telefonunu ver. Tepki vermeye kalkma çünkü silahlıyım’ dedi. Sonra elini silahın üzerine koydu ama çok yumuşak olduğunu fark ettim. Bana çok yakındı ve silahı kullanma için zamanı olmayacaktı. Bu yüzden ayağa kalktım. İki yumruk ve tekme attım. Zaten hemen yere düştü. Sonra da onu arkadan boynundan yakalayıp, buluduğumuz yere oturdum. Ve ‘Şimdi polisi bekleyeceğiz’ dedim”.

Polislere teslim edilen saldırgan karakola götürülmeden önce tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Polyana Viana hırsızı tanınmaz hale getirdi

 

UFC DÖVÜŞÜ NEDİR?

 

Ultimate Fighting Championship (UFC) ABD’li karma dövüş sanatları organizatör şirketidir. Dünyanın önde gelen birincil MMA promosyonudur ve sporda üst sıralarda yer alan dövüşçülere sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri merkezli UFC’de dünya çapında etkinlikler yapılmaktadır. İlk Ultimate Fighting Championship etkinliği 12 Kasım 1993 tarihinde Denver, Colorado’daki McNichols Sports Arena’da yapıldı. İlk Ultimate Fighting Championship yarışmalarının amacı küçük kurallarla boks, Brezilya Jiujitsusu, sambo, güreş, Muay Thai, karate, judo ve diğer dövüş türleri arasında en etkili dövüş sanatını belirlemekti. Sonraki turnuvalarda dövüşçüler birden fazla dövüş türünü benimsemeye başladı ve şirket dolaylı yoldan bugünkü karma dövüş sanatları tarzına geçmiş oldu.

Polyana Viana hırsızı tanınmaz hale getirdi

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