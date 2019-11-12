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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
12.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Polonya’dan Netflix’e ‘nazi ölüm kampı’ tepkisi

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Polonya’dan Netflix’e ‘nazi ölüm kampı’ tepkisi

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, küresel internet televizyon ağı Netflix’in nazi ölüm kampı belgeseline tepki gösterdi. BBC’nin haberine göre, Morawiecki, Netflix’in üst yöneticisi Reed Hastings’e yazdığı mektupta, nazi ölüm kampı belgesinde değişiklik yapılmasını istedi.

MORAWIECKI mektubunda, Netflix’in bir yapımında gösterilen haritada yer alan ölüm kamplarının bugünkü Polonya sınırlarında olduğuna dikkati çekti. Bu durumun ‘Polonya’yı ölüm kamplarından sorumlu’ izlenimi yaratacağını savunan Morawiecki, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya tarafından işgal edildiğini anımsattı. Morawiecki, İkinci Dünya Savaşı ve nazi soykırımı ile ilgili gerçeklerin muhafaza edilmesinin önemli olduğunu belirtti. Netflix’teki belirli işlerin büyük oranda yanlış olduğunu ve tarihi yeniden yazdığını ileri süren Morawiecki, mektubuna, 1942’nin sonlarındaki Avrupa haritası ile gönüllü olarak atıldığı Auschwitz Toplama Kampı’ndan kaçışı sonrası anılarını kaleme alan Polonyalı asker Witold Pilecki’nin beyanlarını da ekledi. Morawiecki, “Bu korkunç hatanın istemeyerek yapıldığına inanıyorum” ifadesini kullandı.

NETFLIX: ENDİŞELERİN FARKINDAYIZ
Netflix’ten Reuters’a yapılan açıklamada ise belgeselle ilgili endişelerin farkında olunduğu kaydedildi.
Polonya’da geçen yıl çıkartılan yasa çerçevesinde “Alenen ve gerçeklere aykırı olarak Polonya milletine ve devletine, ‘Üçüncü Reich’ (Nazi Almanyası) tarafından işlenen nazi suçlarından dolayı sorumluluk atfedenlere” üç yıla kadar hapis veya para cezası öngörülmüş, daha sonra İsrail ve ABD’nin tepkileri üzerine üç yıl hapis cezası verilmesi kısmı çıkarılmıştı. Auschwitz-Birkenau kampına gönderilen 1.3 milyon kişiden 1.1 milyonu katledilmişti.

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