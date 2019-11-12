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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
12.11.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Polonya’da ‘Ulusal Bağımsızlık Günü’ yürüyüşü

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Polonya’da ‘Ulusal Bağımsızlık Günü’ yürüyüşü

Polonya’nın bağımsızlığını kazanmasının yıl dönümü dolayısıyla başkent Varşova’da düzenlenen programa binlerce kişi katıldı.

VARŞOVA’da bu yıl onuncusu düzenlenen yürüyüşe belediye verilerine göre 47 bin, organizatörlere göre ise 150 bin kişi katıldı. Bu yıl ‘Tüm ulusu koru’ mottosuyla düzenlenen yürüyüşe aşırı sağcı grupların da katılması dikkati çekti. İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ise kendi anma programını düzenledi.
Son iki yıldır yapılan yürüyüşlere neonazi grupların da katılması, ‘İslam değil, laik değil, sadece Katolik Polonya’, ‘Safkan Polonya’, ‘Avrupa beyazdır beyaz kalacak’ ve ‘Sieg Heil, Klu Klux Klan, Yahudilerin gücü kırılmalı’ yazılı pankartlar taşınması ve slogan atılması uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.
Prusya, Rusya ve Avusturya tarafından 1795’te paylaşılarak işgal edilen ancak 123 yıl aradan sonra 1918’de Versay Antlaşması ile bağımsızlığına yeniden kavuşan Polonya’da son 10 yıldır her 11 Kasım Ulusal Bağımsızlık Günü olarak kutlanıyor.

Polonya’da ‘Ulusal Bağımsızlık Günü’ yürüyüşü

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