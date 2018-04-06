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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: Reuters, AP
06.04.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Polonya’da bakan ve milletvekilleri kemer sıkacak

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Polonya’da bakan ve milletvekilleri kemer sıkacak

Polonya’da iktidar partisi, kamuoyu desteğindeki belirgin düşüş karşısında, milletvekilleri için kemer sıkma önlemlerini yürürlüğe sokacak.

POLONYA’da iktidardaki milliyetçi-muhafazakâr Adalet ve Hukuk Partisi’nin (PiS) Genel Başkanı Yaroslav Kaçinski, kamuoyu yoklamalarında partinin kan kaybetmesi üzerine bakanlar ve milletvekillerine yönelik kemer sıkma önlemlerini yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Kaçinski, Perşembe günü partisinin yönetim kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, partili bakanlar ve müsteşarların ek ödeneklerini Mayıs ayı ortasına kadar Katolik kilisesine bağlı uluslararası yardım örgütü Caritas’a bağışlama kararı aldıklarını bildirdi.
Parti ayrıca milletvekilleri ve senatörlerin maaşlarının beşte bir oranında azaltılmasını öngören bir yasa tasarısının parlamentosunun alt kanadı Sejm’e sunulması kararı aldı. Ayrıca kabine üyelerinden daha fazla gelir elde eden yerel yönetim yetkilileri için de bir gelir üst sınırı belirlenmesi planlanan tasarruf önlemleri arasında.

EK ÖDEMELER İPTAL EDİLECEK
‘’Kamuoyu desteğinin büyük bir ağırlığının olduğunun’’ altını çizen Kaçinski, bu önlemler çerçevesinde kamu şirketleri yöneticilerine yönelik ek ödemelerin tamamının da iptal edileceğini söyledi.
Kabine üyelerinin elde ettiği yıllık ek ödeneklerin 2017 yılında kişi başı 15 bin ile 19 bin euro arasında olduğu Şubat ayında basına yansımıştı. Bu rakamlar, ortalama gelirin bin euro olduğu Polonya’da toplumun bazı kesimlerinde şok etkisi yaratmıştı.
Eski başbakan Beata Szydlo ise ek ödenekleri savunarak, bakanların bu kazancı elde etmek için ‘‘çok sıkı çalıştıklarını’’ söylemişti.
Kantar MB Enstitüsü tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre seçmenin yalnızca yüzde 28’i iktidardaki Adalet ve Hukuk Partisi’ne (PiS) destek verdiğini söyledi. Bu tablo, 2015’te parti tek başına iktidara geldiğinde yüzde 40’tı.

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