Polonya ile ‘savaş tazminatı’ sancısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriPolonya ile ‘savaş tazminatı’ sancısı
GeriAvrupa Polonya ile ‘savaş tazminatı’ sancısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ahmet Külahçı / Fotoğraflar: Ing Image
31.08.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Polonya ile ‘savaş tazminatı’ sancısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polonya ile ‘savaş tazminatı’ sancısı

Bundan tam 74 yıl önceydi. İtalya’nın Toskana bölgesinin kuzeyindeki Fivizzano kentinde nazilerin ‘SS’ olarak bilinen özel muhafız birliği askerleri; kadın, erkek, çocuk demeden 400’e yakın kişiyi katletti.

Polonya ile ‘savaş tazminatı’ sancısıİŞTE Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, hafta başında Fivizzano’da düzenlenen anma törenine katıldı.
Steinmeier, İtalyanca yaptığı konuşmasında, “Bugün sizin önünüzde Almanya Cumhurbaşkanı olarak durmaktayım, ama sadece Almanların size yaptıklarının utancını yaşıyorum” dedi.
Kurbanların önünde eğilerek, “Almanların burada giriştiği katliam için sizlerden af diliyorum” dedi.
Hiç şüphesiz duygu ve acı dolu zor bir andı bu Steinmeier için.
Ama Steinmeier’i daha zor bir anma etkinliği beklemekte.
Almanya Cumhurbaşkanı, bu pazar günü İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 80’inci yıl dönümünde Wielun’da düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Polonya’ya gidecek.
Pazartesi günü de Hitler’in askerleri tarafından bombalanan Wielun’da hayatını kaybeden bin 200’e yakın kurban anısına Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile birlikte çelenk koyacak.
Hiç şüphesiz bu ziyaret sırasında Polonya’da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS) Almanya’dan resmen talep etmesine kesin gözüyle bakılan ‘savaş tazminatı’ da gündeme gelecek.
İşte, Polonya hükümetinin İkinci Dünya Savaşı’nın Wielun’un bombalanmasıyla başlamasının 80’inci yıl dönümü 1 Eylül’de PiS, ‘Hitler Almanyası’nın katlettiği 3 milyonu Yahudi kökenli olmak üzere 5 milyon 800 bin Polonya vatandaşı için maddi ‘savaş tazminatı’ talebini resmen ilan etmesi beklenmekte.
Hem de 850 milyar dolar.
Belli ki bu yüzden iki komşu ülke arasındaki ilişkilerde zor bir dönem yaşanacak.
Alman tarafı son dönemlerde ağırlıklı olarak gündeme getirilen bu ‘savaş tazminatı’ talebine hep ‘Nein’ (Hayır) diyor.
Nitekim Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kısa bir süre önce Varşova’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında tazminat talepleriyle ilgili olarak, “Bu Berlin açısından hem hukuki hem de siyasi olarak kapanmış bir konudur” diyerek noktayı koymuştur.
*
Evet, resmi verilere göre 1945 yılında imzalanan ‘Potsdam Sözleşmesi’ çerçevesinde Almanya, Polonya’nın da zararını içeren yaklaşık 14 milyar Euro tazminatı Sovyetler Birliği’ne ödediğini söylüyor.
Aynı zamanda Polonya, 1953 yılında eski Doğu Almanya olarak bilinen Almanya Demokratik Cumhuriyeti (DDR) ile tazminat talep edilmeyeceğini içeren bir sözleşme imzalamıştır.
Federal Almanya Cumhuriyeti bu anlaşmanın bugün için de geçerli olduğunu savunmaktadır.
Ayrıca Berlin Hükümeti, iki Almanya’nın birleşmesi döneminde iki Almanya’nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği (SB) arasında 1990 yılında imzalanan ‘İki Artı Dört Sözleşmesi’ ışığında tazminat ödenmesinin söz konusu olmadığını savunuyor.
Hatta 1991 yılında Federal Almanya Cumhuriyeti ile Polonya arasında ‘İyi Komşuluk İlişkileri Sözleşmesi’ imzalandıktan sonra Polonya’ya 1 milyar 300 milyon Euro ödendiğine dikkati çeken federal hükümet, “Bu konu bizim için çoktan kapanmıştır” diyor.
Aslında hiç de öyle gözükmüyor.
Yunanistan Parlamentosu nisan ayında İkinci Dünya Savaşı’nda Alman işgali nedeniyle Berlin’den ‘savaş tazminatı’ talep edilmesini onayladı.
Kısa bir süre sonra da Yunanistan’ın Berlin Büyükelçisi, Federal Dışişleri Bakanlığı’na 290 milyar Euro tazminat talebini resmen iletti.
Bu rakamın 370 milyar Euro olmasını isteyen Yunanlı politikacılar bile var.
Yunanistan’ın yeni Başbakanı Kiriakos Miçotakis, perşembe günü Berlin’de Başbakan Angela Merkel’le bir araya geldi.
Miçotakis, Yunanistan’ın ‘savaş tazminatı’ talebinde ısrarlı olduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı bu topa girmek istemedi.
Yani bir yerde ilişkilerin daha da gerginleşmesini istemedi.
Ancak Polonya ile Yunanistan’ın toplam 1 trilyon Euro’nun üzerindeki bu ‘savaş tazminatı’ talepleri, daha uzun süre gündemde kalacak gibi gözüküyor.
Hem de daha çok baş ağrıtacakmış gibi de...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Fırat Aslan, Berlin’de ringe çıkıyor
Gurbetçiler ifade vermeye böyle gitti
Polonya ile ‘savaş tazminatı’ sancısı
Resim tablosunun arkasındaki kasayı fark edince...