‘Politikaya girersem 2 milyon oy alırım’
Dünyanın en güzel kadın basketbolcularından biri olarak kabul edilen Athena Basket Roma'nın oyuncusu Valentina Vignali, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye seslenerek, "Politikaya girsem 2 milyon insan bana oy verir" ifadelerini kullandı.
İtalya'da Athena Basket Roma takımında forma giyen ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Valentina Vignali, katıldığı bir radyo programında İtalya İçişlier Bakanı Matteo Salvini'ye önerilerde bulundu.
Rai Radio1 kanalında açıklamalarda bulunan Vignali, "Eğer politikaya girersem 2 milyon insan bana oy verir" ifadelerini kullandı.
Vignali ayrıca Bakan Salvini'nin sosyal medyadaki imajını düzeltmesi gerektiği uyarısında bulundu.
Instagram hesbında 2 milyon takipçisi bulunan ünlü sporcu Vignali Serie B takımlarından Athena Basket Roma'da forma giyiyor.
27 yaşındaki basketbolcu forvet pozisyonunda mücadele ediyor.
İşte Vignali'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar...
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