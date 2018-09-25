Politikacılara çağrı yaptı: Sanki her şey için özür dilememiz gerekiyormuş gibi....
Kuzey Bavyera Türk-Alman Kadınlar Kulübü Başkanı Gülseren Suzan Menzel, 14 Ekim’de yapılacak, Bavyera Eyalet Meclisi seçimleri öncesinde Alman politikacılara çağrıda bulundu ve yabancı düşmanlığına karşı uyarılarda bulundu.
GÜLSEREN Suzan Menzel’in 350 bin tirajlı Nürnberger Nachrichten gazetesinde yayımlanan çağrısı şöyle: “Yeter artık! Biz Türk kökenli Alman vatandaşları, bu sene sıcak yaz mevsimi boyunca, bir sürü tatsız olaylar sonucu, hedef alındık:
Haziran ayındaki Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesinde, Mesut Özil’in onunla fotoğraf çektirmesinde ve Alman futbol takımının Dünya Kupası maçlarında kötü oynayarak, Almanları utandırmasında... Yani bana öyle geliyor ki, sanki, bizi Anadolu’ya göndermesinler diye, her şey için, özür dilememiz gerekiyormuş gibi.
Siyasi partilerin sevgili adayları!
Karalamalara, konuşarak insanları ve ortamı yakan, kundakçılara karşı ve günlük yaşamımızda ırkçılığa karşı, artık açık tavır almanızın zamanı çoktan geldi!
Ve lütfen artık anlayınız. Türkiye’deki köklerimiz ile yeni memleketimiz Almanya, bizim için ayrılmaz bir bütündür ve bizim ortak zenginliğimizdir. Mutluluğumuz için, bizim ikisine de ihtiyacımız vardır.”
Gülseren Suzan Menzel, Bavyera seçimlerinde oy hakkı bulunan Türkiye kökenli seçmenlere seslendi ve “Mutlaka oyunuzu kullanın” dedi.
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