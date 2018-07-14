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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraflar: Arşiv
14.07.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Polisten yaşlılara uyarı

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Polisten yaşlılara uyarı

Almanya’da özellikle yaşlıları hedef alan dolandırıcılar nedeniyle polis, vatandaşlara yönelik uyarılarını yineledi. Dolandırıcılar son olarak Berlin’de 103 yaşındaki bir kadını soymaya çalıştı.

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de yaşanan yeni bir dolandırıcılık girişimi, polisin özellikle yaşlı vatandaşlara yönelik uyarılarını yinelemesine yol açtı.

Almanya’da ekip hâlinde çalışan dolandırıcılar genellikle yaşlı insanları hedef olarak seçiyor. Dolandırıcıların sıklıkla kullandığı yöntemler arasında, insanların kapılarını bir bahaneyle çalıp zorla içeri girdikten sonra ilgilerini başka bir yöne çekerek o sırada evdeki değerli eşyalar çalmak geliyor. Hırsızlar genellikle komşularına bir mesaj bırakma bahanesiyle kağıt kalem sormak, hasta olduklarını söyleyip bir bardak su rica etmek, asılsız bir imza kampanyasına destek istemek ya da tuvaletlerini kullanmak için izin almak suretiyle insanların kapılarını açmalarını sağlıyor. Dolandırıcılar kurbanlarının dikkatini bu yöne çekerek içeri girdikten sonra bir çete üyesi de evdeki değerli eşyaları çalıyor.

Polisten yaşlılara uyarı

BASTONLA VURUNCA KAÇTILAR
Polisten yapılan açıklamaya göre, Berlin’de yaşanan benzer bir vakada, 103 yaşındaki bir kadının dairesinin zilini çalan iki kadın dolandırıcı, zorla kendilerini içeri davet ettirdi. Dolandırıcılar daha sonra yaşlı kadından bir kağıt imzalamasını istedi. Ancak buna karşı çıkan kadın, bastonuyla vurmaya başladığı dolandırıcıları evden kaçırmayı başardı. Polis, olay esnasında merdivenlerde bekleyen bir erkeğin de binayı terk ettiğini belirtti.

POLİSTEN YA DA KOMŞUNUZDAN YARDIM İSTEYİN
Alman haber ajansı dpa’ya konuşan bir polis sözcüsü, “Nihayetinde hep aynı senaryoyla karşılaşıyoruz. İnsanların dikkatini başka bir şeye çekerek suç ortaklarının evlere girip değerli eşyaları çalmasını sağlamak” dedi.
Polis, vatandaşları tanımadıkları insanları evlerine almamaları ve kendilerini herhangi bir tehdit altında hissettiklerinde emniyet güçlerinden ya da komşularından yardım istemeleri konusunda uyardı.

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