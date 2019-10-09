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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
09.10.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Polisten Tayfun Kara açıklaması: Acımasızca ve planlı saldırdılar

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Polisten Tayfun Kara açıklaması: Acımasızca ve planlı saldırdılar

Danimarka polisi, Tayfun Kara’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının 4 kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

DANİMARKA’nın İshöj kentinde bir araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Türkiye kökenli Tayfun Kara’nın ölümüyle ilgili polis tarafından yazılı açıklama yapıldı. Saldırıyı 4 kişinin yaptığı belirtilen açıklamada, olay yeri inceleme ekiplerinin topladıkları deliller üzerinde çalıştığı ve buna ek olarak görgü tanıklarının tek tek ifadelerine başvurulmaya başlandığı vurgulandı. Açıklamada, saldırının en az iki silahla gerçekleştirildiği ve yaklaşık 20-30 kurşun kullanıldığı belirtildi. Faillerin, kasıtlı, hedeflerine acımasızca ve önceden planlanmış şekilde saldırdığı belirtilen açıklamada, bunun son dönemlerde yaşanan çete savaşları kapsamında olabileceği üzerinde durulduğu kaydedildi.

Polisten Tayfun Kara açıklaması: Acımasızca ve planlı saldırdılar

Tayfun Kara’nın kullandığı aracın başka bir araçla karıştırılmış olabileceği de ihtimaller arasında görülüyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından yapılan teknik incelemeler sonucu Kara’nın aracında ve üzerlerinde yapılan aramada herhangi bir silahın çıkmaması, Kara ve arkadaşlarının yanlış hedef olabileceği ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.

 

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