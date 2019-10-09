Polisten Tayfun Kara açıklaması: Acımasızca ve planlı saldırdılar
Danimarka polisi, Tayfun Kara’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırının 4 kişi tarafından gerçekleştirildiğini ve olayla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
DANİMARKA’nın İshöj kentinde bir araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 22 yaşındaki Türkiye kökenli Tayfun Kara’nın ölümüyle ilgili polis tarafından yazılı açıklama yapıldı. Saldırıyı 4 kişinin yaptığı belirtilen açıklamada, olay yeri inceleme ekiplerinin topladıkları deliller üzerinde çalıştığı ve buna ek olarak görgü tanıklarının tek tek ifadelerine başvurulmaya başlandığı vurgulandı. Açıklamada, saldırının en az iki silahla gerçekleştirildiği ve yaklaşık 20-30 kurşun kullanıldığı belirtildi. Faillerin, kasıtlı, hedeflerine acımasızca ve önceden planlanmış şekilde saldırdığı belirtilen açıklamada, bunun son dönemlerde yaşanan çete savaşları kapsamında olabileceği üzerinde durulduğu kaydedildi.
Tayfun Kara’nın kullandığı aracın başka bir araçla karıştırılmış olabileceği de ihtimaller arasında görülüyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından yapılan teknik incelemeler sonucu Kara’nın aracında ve üzerlerinde yapılan aramada herhangi bir silahın çıkmaması, Kara ve arkadaşlarının yanlış hedef olabileceği ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.
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