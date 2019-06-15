Polisten kaçarken 2 Türk çocuğu ezmişti! Ehliyetsiz sürücünün kız arkadaşı tutuklandı
Fransa'nın Lorient kentinde polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki Bünyamin ve 7 yaşındaki kuzeni Samet Aslan'ı ezen ehliyetsiz sürücü hala yakalanamadı ancak kaza sırasında yanında oturan kız arkadaşı tutuklandı.
LORIENT kentinde pazar günü ehliyetsiz bir sürücü polisten kaçarken kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarpmıştı. Kazada Bünyamin Aslan vefat etmiş, 7 yaşındaki kuzeni Samet Aslan ağır yaralanmıştı. Brest Hastanesine kaldırılan Samet Aslan'ın yaşam mücadelesi sürüyor.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Lorient Savcısı Laureline Peyrefitte, polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarpan ve çocuklardan birinin hayatını kaybetmesine, diğerinin de ağır yaralanmasına neden olan sürücünün yanında bulunan 21 yaşındaki kız arkadaşının tutuklandığını duyurdu.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
BÜNYAMİN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ
Kazada yaşamını yitiren 10 yaşındaki Bünyamin Aslan için 'beyaz' yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, kent sakinleri ve Aslan ailesiyle birlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Bünyamin'in naaşı, önceki gün düzenlenen cenaze töreninin ardından Türkiye'ye gönderilmişti.
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