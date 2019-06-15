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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP
15.06.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Polisten kaçarken 2 Türk çocuğu ezmişti! Ehliyetsiz sürücünün kız arkadaşı tutuklandı

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Polisten kaçarken 2 Türk çocuğu ezmişti! Ehliyetsiz sürücünün kız arkadaşı tutuklandı

Fransa'nın Lorient kentinde polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki Bünyamin ve 7 yaşındaki kuzeni Samet Aslan'ı ezen ehliyetsiz sürücü hala yakalanamadı ancak kaza sırasında yanında oturan kız arkadaşı tutuklandı.

LORIENT kentinde pazar günü ehliyetsiz bir sürücü polisten kaçarken kaldırımdaki 2 Türk çocuğa çarpmıştı. Kazada Bünyamin Aslan vefat etmiş, 7 yaşındaki kuzeni Samet Aslan ağır yaralanmıştı. Brest Hastanesine kaldırılan Samet Aslan'ın yaşam mücadelesi sürüyor.

Polisten kaçarken 2 Türk çocuğu ezmişti Ehliyetsiz sürücünün kız arkadaşı tutuklandı

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Lorient Savcısı Laureline Peyrefitte, polisten kaçarken kaldırımda yürüyen 2 Türk çocuğa çarpan ve çocuklardan birinin hayatını kaybetmesine, diğerinin de ağır yaralanmasına neden olan sürücünün yanında bulunan 21 yaşındaki kız arkadaşının tutuklandığını duyurdu.
Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Polisten kaçarken 2 Türk çocuğu ezmişti Ehliyetsiz sürücünün kız arkadaşı tutuklandı

BÜNYAMİN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ
Kazada yaşamını yitiren 10 yaşındaki Bünyamin Aslan için 'beyaz' yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, kent sakinleri ve Aslan ailesiyle birlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Bünyamin'in naaşı, önceki gün düzenlenen cenaze töreninin ardından Türkiye'ye gönderilmişti.



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