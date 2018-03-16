Ara
MENÜ
Avrupa Haberleri
AVRUPA
Haberler >Avrupa>Polisten kaçan seyyar satıcının ölümü, şehri karıştırdı

Polisten kaçan seyyar satıcının ölümü, şehri karıştırdı

AA
16.03.2018 - 09:52 | Son Güncelleme:

İspanya’nın başkenti Madrid’de, Afrikalı bir sokak satıcısının polisten kaçarken kalp krizi geçirerek ölmesi üzerine sokak gösterileri yaşandı.

İspanya basınına göre, 35 yaşındaki Senegalli sokak satıcısı Mmame Mbage, akşam saatlerinde şehir merkezinde satış yaparken polislerin geldiğini görünce kaçmaya başladı. Polislerin motosikletle takip ettiği yasa dışı göçmen, Madrid’in Lavapies semtindeki evinin yakınlarında kalp krizi geçirince yere düştü.

Polisten kaçan seyyar satıcının ölümü, şehri karıştırdı

Mbage müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bunun üzerine Mbage’nin arkadaşları, gerekli incelemeler yapılıp rapor tutulmadan cesedin alınmasını engellemek için sokağı kapattı.

Olayın duyulmasının ardından ayrıca Lavapies semtinde sokak gösterileri de başladı. Yolları kesen semt sakinleri, sık sık “Polis devleti değil sosyal devlet”, “Katil polis”, “Polis dışarı” sloganları attı. Polis, otobüs durakları ve bankamatiklere zarar veren, çöp bidonlarını yakan göstericilere güç kullanarak müdahale etti.

Polisten kaçan seyyar satıcının ölümü, şehri karıştırdı

El Pais gazetesi, acil servis yetkililerinin, olaylar sırasında 4 sivilin yanı sıra 10 polisin hafif yaralandığını söylediğini yazdı.
El Mundo gazetesi ise polisin akşam saatlerinde sokak satıcılarına müdahale ettiğini ancak yaşamını yitiren Mbage’nin bunlar arasında yer almadığını, iki ayrı olayın birbiriyle karıştırıldığını açıkladığını duyurdu.

Etiketler: İspanya , sokak satıcısı , kalp krizi , avrupadan haberler
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri