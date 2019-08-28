Polisler bile şaşırdı! Valizinden 12 sustalı bıçak çıktı
İstanbul’dan Almanya’nın Düsseldorf kentine gelen 35 yaşındaki kadın yolcunun valizinden 12 adet sustalı bıçak çıktı. Düsseldorf Havaalanı gümrük yetkilileri çıkan bıçaklar karşısında hayrete düştüklerini açıklarken, kadın yolcunun cevabının da kendilerini şaşırttığını söylediler.
POLİSLERİN, “Bıçakları neden getirdiniz” sorusuna kadın yolcu, “Bunlar hediye. Akrabalarıma ve arkadaşlarıma hediye edeceğim” diyerek cevap verdi. Daha önce hiç bu kadar sustalı bıçağı bir arada yakalamadıklarını açıklayan polis, bıçaklara el koydu. Kadın yolcu hakkında ise gümrük ve silah yasalarını ihlalden suç duyurusunda bulunuldu.
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