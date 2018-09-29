Polisle, itfaiye görevlileri çatıştı
Belçika’da kamu çalışanlarının gerçekleştirdiği hükümet karşıtı gösterilerde yer alan itfaiye erleri polisle çatıştı.
Belçika’da kamu çalışanları, hükümetin sosyal haklarında kısıtlamalar yapmasını protesto etti. Düzenlenen protesto gösterilerine aynı durumdan şikayetçi itfaiye erleri de katıldı. Polisin protestoculara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmesi üzerine itfaiye erleri ile polis arasında arbede yaşandı.
Çatışmada polis, itfaiye erlerine copla karşılık verdi. Çatışmalarda bazı polisler yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı. Brüksel Polis Sözcüsü Ilse Van de Keere, hastaneye kaldırılan polislerin hayatı tehlikesinin bulunmadığını belirtti.
Çatışmalarda bazı basın mensuplarının da göz yaşartıcı gazdan etkilendiği gözlendi.
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