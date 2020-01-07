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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 07.01.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Polisin vurduğu Mehmet B., klinikte yatmış

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Polisin vurduğu Mehmet B., klinikte yatmış

Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde “Dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle polisin üzerine ateş edip ölümüne yol açtığı 37 yaşındaki Mehmet B.’nin psikolojik sorunları olduğu açıklandı.

BİLD gazetesi, güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde, karıştığı şiddet olayları nedeniyle hakkında soruşturma bulunan Mehmet B.’nin, bir süre kapalı bir klinikte tedavi gördüğünü yazdı. Polise saldırmak istediği sırada tekbir getirdiği belirtilen Mehmet B.’nin, herhangi bir yasa dışı terör örgütüyle bağlantısının olmadığı daha önce yetkililer tarafından açıklanmıştı. Bir polis sözcüsü de yaptığı açıklamada Mehmet B.’nin evinde yapılan aramada herhangi bir terör örgütüyle bağını gösteren bilgi ve belgeye ulaşılamadığını söyledi.

37 yaşındaki Türk, polis kurşunuyla öldü
37 yaşındaki Türk, polis kurşunuyla öldü

Mehmet B.’nin cenazesi otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek. Türkiye’nin Münster Başkonsolosluğu yetkilileri de olayı yakından takip ederken, emniyetten vurulma olayıyla ilgili başkonsolosluğa bilgi verildiği de öğrenildi.

Polisin vurduğu Mehmet B., klinikte yatmış

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