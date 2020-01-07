Polisin vurduğu Mehmet B., klinikte yatmış

BİLD gazetesi, güvenlik birimlerine dayandırdığı haberinde, karıştığı şiddet olayları nedeniyle hakkında soruşturma bulunan Mehmet B.’nin, bir süre kapalı bir klinikte tedavi gördüğünü yazdı. Polise saldırmak istediği sırada tekbir getirdiği belirtilen Mehmet B.’nin, herhangi bir yasa dışı terör örgütüyle bağlantısının olmadığı daha önce yetkililer tarafından açıklanmıştı. Bir polis sözcüsü de yaptığı açıklamada Mehmet B.’nin evinde yapılan aramada herhangi bir terör örgütüyle bağını gösteren bilgi ve belgeye ulaşılamadığını söyledi.

Mehmet B.’nin cenazesi otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edilecek. Türkiye’nin Münster Başkonsolosluğu yetkilileri de olayı yakından takip ederken, emniyetten vurulma olayıyla ilgili başkonsolosluğa bilgi verildiği de öğrenildi.