Polise ‘geniş yetki’ye isyan büyüdü
Almanya’nın en büyük ikinci eyaleti Bavyera’da bu hafta oylanacak ve polise ‘geniş yetki’ tanıyan ‘Polis Vazife ve Selahiyet Yasası’ taslağına isyan büyüdü. Münih’te 40 bin kişinin katıldığı gösterilerle başlayan protestolar, başka kentlere de sıçradı.
HAFTA sonu Bamberg, İngolstadt ve Murnau kentlerinde yapılan gösterilerde halk, polisin yetkisini artıran ‘Polis Vazife ve Selahiyet Yasası’ taslağını protesto etti. Birkaç yüz kişi beklenen Bamberg’teki gösteriye bin 500 kişi katıldı. Gösterilere beklenilenin çok üzerinde insanın katılması üzerine eyalet hükümeti savunmaya geçti.
Muhalefetteki SPD ile Yeşiller ise Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini açıkladı. FDP Lideri Christian Lindner yeni yasa taslağını, “Hukuk devletinden polis devletine doğru sınırın aşılması” olarak niteledi.
ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAR
Mevcut yasada ‘somut tehlike’ olmadan ‘tehdit edici tehlike’ durumunda müdahale yetkisi tanıyor. Yeni yasa taslağının geçmesi durumunda ise ‘somut tehlike’ olmadan da polis müdahale edebilecek, şüpheli kişinin telefonlarını dinleyebilecek ve gözlemleyebilecek. Yasayı eleştirenler, yeni yasanın özgürlükleri kısıtlayacağı endişesi taşırken, eyalet hükümeti terör tehlikesinin halen yüksek olması nedeniyle polise yeni yetkiler tanınması gerektiğini savunuyor.
KOMİSYON KURULACAK
Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, yeni yasanın insanlara daha fazla güvenlik getireceğini savundu. Gelen tepkilere rağmen yasada değişikliğe gitmeyeceklerini belirten Eyalet Başbakanı Markus Söder de yasanın nasıl uygulanacağını incelemesi için bir komisyon kuracaklarını açıkladı.
CSU, Bavyera’da tek başına iktidar ve ekimde eyalet seçimleri yapılacak. Yasaya karşı SPD Eyalet Teşkilatı Başkanı Natascha Kohnen, “Özgürlüğe karşı güvenlik kozunu oynayanlar, insanların elinden ikisini de alır” dedi.
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