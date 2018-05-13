Polise ‘geniş yetki’ye isyan büyüdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriPolise ‘geniş yetki’ye isyan büyüdü
GeriAvrupa Polise ‘geniş yetki’ye isyan büyüdü
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
BERLİN
13.05.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Polise ‘geniş yetki’ye isyan büyüdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polise ‘geniş yetki’ye isyan büyüdü

Almanya’nın en büyük ikinci eyaleti Bavyera’da bu hafta oylanacak ve polise ‘geniş yetki’ tanıyan ‘Polis Vazife ve Selahiyet Yasası’ taslağına isyan büyüdü. Münih’te 40 bin kişinin katıldığı gösterilerle başlayan protestolar, başka kentlere de sıçradı.

HAFTA sonu Bamberg, İngolstadt ve Murnau kentlerinde yapılan gösterilerde halk, polisin yetkisini artıran ‘Polis Vazife ve Selahiyet Yasası’ taslağını protesto etti. Birkaç yüz kişi beklenen Bamberg’teki gösteriye bin 500 kişi katıldı. Gösterilere beklenilenin çok üzerinde insanın katılması üzerine eyalet hükümeti savunmaya geçti.
Muhalefetteki SPD ile Yeşiller ise Anayasa Mahkemesi’ne gideceklerini açıkladı. FDP Lideri Christian Lindner yeni yasa taslağını, “Hukuk devletinden polis devletine doğru sınırın aşılması” olarak niteledi.

Polise ‘geniş yetki’ye isyan büyüdü

ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAR
Mevcut yasada ‘somut tehlike’ olmadan ‘tehdit edici tehlike’ durumunda müdahale yetkisi tanıyor. Yeni yasa taslağının geçmesi durumunda ise ‘somut tehlike’ olmadan da polis müdahale edebilecek, şüpheli kişinin telefonlarını dinleyebilecek ve gözlemleyebilecek. Yasayı eleştirenler, yeni yasanın özgürlükleri kısıtlayacağı endişesi taşırken, eyalet hükümeti terör tehlikesinin halen yüksek olması nedeniyle polise yeni yetkiler tanınması gerektiğini savunuyor.

KOMİSYON KURULACAK
Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, yeni yasanın insanlara daha fazla güvenlik getireceğini savundu. Gelen tepkilere rağmen yasada değişikliğe gitmeyeceklerini belirten Eyalet Başbakanı Markus Söder de yasanın nasıl uygulanacağını incelemesi için bir komisyon kuracaklarını açıkladı.
CSU, Bavyera’da tek başına iktidar ve ekimde eyalet seçimleri yapılacak. Yasaya karşı SPD Eyalet Teşkilatı Başkanı Natascha Kohnen, “Özgürlüğe karşı güvenlik kozunu oynayanlar, insanların elinden ikisini de alır” dedi.

Polise ‘geniş yetki’ye isyan büyüdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hamburg küme düşünce stadyumu ateşe verdiler

Yurt dışındaki seçmen için sayılar 24 Haziran seçimleri

Aachen Yunus Emre Camisi ve Kültür Merkezi açıldı

‘Entegrasyon sağlanamazsa küresel barış da olmaz’