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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BBC Türkçe / Getty Images
02.06.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Polise alkol yasağı kısmen kalktı

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Polise alkol yasağı kısmen kalktı

Belçika federal polisinde 6 yıldır uygulanan alkol yasağı, ‘personelin sosyal uyumuna zarar verdiği’ gerekçesiyle kısmen iptal edildi. Polisler artık kutlama ve özel günlerde hafif içki içebilecek.

ALKOL yasağı, 2012 yılında Belçika Federal Polisi eski Genel Komiseri Catherine De Bolle tarafından getirilmişti. İşyerinde alkol kullanımına sert muhalefeti ile bilinen De Bolle, yasak kararına gerekçe olarak, “Polisler arasında kaygı verici boyutlardaki alkol kullanımını” göstermişti. Eski Genel Komiser, ‘polisin olumsuz görünümünü değiştirme’ planı kapsamında alkol yasağı kararı almıştı.
Ancak bu yasak, yeni Genel Komiser Marc De Mesmaeker tarafından yeni genelge ile kısmen kaldırıldı.

POLİSLER YASAK NEDENİYLE PARTİLERE GİTMİYORDU
Het Nieuwsblad gazetesine göre, genelgede alkol yasağının, ‘polisin sosyal bütünlüğüne zarar verdiği’ vurgulandı. Genelgeye göre, polisin motivasyonunu artırmak için düzenlenen yeni yıl kutlamaları, barbekü partiler ve hafta sonu etkinliklerine alkol yasağı yüzünden kimse gitmemeye başladı. Bunun da, memurlar arasındaki sosyal etkileşim açısından ‘felakete yol açtığını’ belirten Genel Komiser De Mesmaeker, yasağın yumuşatılmasına karar verdi. “Terbiyeli içmek” koşuluyla kutlama ve personel etkinliklerinde bira ve şarap gibi hafif alkollü içkilerin içilmesi artık serbest. Polisin bu etkinliklerde sert alkollü içecekler kullanması ve görev başında içki içilmesi ile ilgili yasak kararı ise, uygulanmaya devam edecek.

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