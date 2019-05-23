Polise, 2 bin 500 Euro öpücük cezası
Birlikte gece devriyesi yaptığı kadın meslektaşını öpmeye kalkışan polisin girişimi, 2 bin 500 Euro’ya mal oldu.
BERLİN’de görevli 32 yaşındaki polis memuru, gece gelen ‘gürültü yapıyorlar’ ihbarı üzerine 30 yaşındaki kadın meslektaşıyla göreve çıktı. Ulaşıma kapatılan Tempelhof Havaalanı’ndaki meydanda gürültü çıkaran gençleri uyarmak için 32 yaşındaki erkek polis arabadan indi. Gençlerin yanına gitti. Kadın polis ise devriye arabasına yaslanarak meslektaşının geri dönmesini bekledi. Gençleri sessiz olmaları konusunda uyaran polis, arabaya geri döndü. O sırada arabaya yaslanan kadın polisi aniden dudaklarından öpmeye kalktı. Ancak kadın polisin direnişi nedeniyle iki kez denemesine rağmen öpmeyi başaramadı.
MAHKEMEYE VERDİ
Olayın ardından kadın polis meslektaşından şikayetçi oldu. Dava açıldı. Berlin Mahkemesi’nde görülen davada hakim iki polisi dinledi. Evli ve iki çocuk sahibi sanık polis, meslektaşıyla iyi anlaştıklarını ve onun kendisine yakınlık göstermesini yanlış anladığını anlattı. Gözyaşlarını da tutamayan polis yaptığının yanlış olduğunu belirterek özür diledi. Hakim de sarkıntılık girişiminin başarıyla sonuçlanmadığını gözönünde tutarak, sanık polise aile içi şiddet ile mücadele derneğine 2 bin 500 Euro para yatırmasına hükmetti.
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