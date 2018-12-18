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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN / BERLİN
18.12.2018 - 18:16, Son Güncelleme:

Polis teşkilatında neonazi ağı büyüyor

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Polis teşkilatında neonazi ağı büyüyor

Almanya’nın Frankfurt kentindeki 1 No’lu Polis Karakolu’nda ortaya çıkan neonazi ağının, buz dağının sadece görünen bir ucu olduğu düşünülüyor. Olayın yaşandığı Hessen Eyaleti Asayiş Şubesi (LKA), Frankfurt’taki neonazi ağıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle Marburg-Biedenkopf Emniyetinde de arama yaptı.

NSU davasının müdahil avukatlarından Seda Başay Yıldız ve kızına ölüm tehdidi şüphesi üzerine Frankfurt Emniyeti’nde ortaya çıkan beş polisli neonazi ağının, çok daha geniş olmasından korkuluyor. Müdahil avukatlardan Mustafa Kaplan’a da ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektubu geldiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Alman komedyen Jan Böhmermann’a karşı açtığı hukuk davasında da avukatlığını yapan Kaplan, Köln Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Tehdit skandalını yakından takip eden Federal Savcılık ise terör şüphesi ortaya çıkarsa olaya el koyacak.

‘ÇOK CİDDİ BİR OLAY’
Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier da skandalla ilgili bir açıklama yaptı. Bouffier, “Olayın derinliği henüz tam açık değil. Ancak çok ama çok ciddi olduğu şüphe götürmez” dedi. Hessen Eyalet Meclisi İçişleri Komisyonu çarşamba günü olağanüstü toplantı yapacak. SPD Hessen Eyalet Meclisi Grubu olayın eksiksiz aydınlatılmasını istedi. Hükümet ortağı Yeşiller ise polislerin bu tür gelişmeleri ihbar edeceği bağımsız bir birim kurulmasını talep etti. Hessen İçişleri Bakanı Peter Beuth, olayı tüm yönleriyle aydınlatma sözü verdi.
Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer skandalla ilgili bir değerlendirme yapmadı, ancak polisin özgürlükçü demokratik düzene bağlı olması gerektiğini vurguladı. Polis Sendikası (GdP) Başkanı Oliver Malchow, bu polislerin polis teşkilatında işi olmayacağını söyledi.

YİNE HESSEN
Hessen Eyaleti, birçok belgeyi gizleyerek NSU davasının aydınlık kazanmasını engellemekle eleştiriliyordu. 2006’da NSU tarafından Kassel’de öldürülen Halit Yozgat cinayetinde olay yerinde olan Hessen İstihbarat Teşkilatı elemanı Andreas Temme’nin karanlık rolü de tam aydınlık kazanamadı. Bouffier, o dönem Eyalet İçişleri Bakanıydı. Hessen, 1992-2012 yılları arasında istihbarat teşkilatının aşırı sağın silahlanması üzerine topladığı 250 sayfalık rapora 120 yıl gizlilik kararı koydu. Karar, bazı çevrelerce NSU olayının örtbas edilmesi olarak yorumlandı. Hessen Eyalet Meclisi NSU Komisyonu, Halit Yozgat cinayetinde emniyetin birçok ihbarı ciddiye alıp değerlendirmediği, emniyetin başarısız kaldığı sonucuna varmıştı.

 

 

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