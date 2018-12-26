Polis silahlı saldırganın izini sürüyor
41 yaşındaki bir kişiyi yaralayan silahlı saldırganı yakalamak için iki gündür geniş çaplı arama başlatan Bavyera polisinin saldırganı arama çabaları sürüyor.
Polisten edinilen bilgiye göre önceki gün Erlenbach’da (28) ve (41) iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 28 yaşındaki genç, silahını çekerek 41 yaşındaki kişiyi yaşadığı apartmanda karnından vurdu. Silah sesini duyan apartman sakinleri polise haber verdi. Polis olay yerine gelene kadar saldırgan kaçtı. İlk yardım ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, hastaneye kaldılarak hemen ameliyata alındı. Polis yaralının hayati tehlikesinin olmadığını açıklarken, firari saldırganı arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Saldırganın Erbenbach’da saklandığını tahmin eden polis, görenleri ona müdahale etmek yerine polise haber vermeleri konusunda uyardı.
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