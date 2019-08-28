Polis, sapığı yakalamak için halktan yardım istedi
Bir yılı aşkın süredir peşine düştüğü sapığı yakalayamayan Berlin Polisi, son çare halktan yardım istedi. Sapığın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünü dağıtan polis, tanıyan veya yerini bilenlerin bilgi vermesini istedi.
POLİSİN peşine düştüğü sapık, Berlin’in Charlottenburg semtinde 18 Haziran 2018 Tarihi’nde sokakta yürüyen bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Ardından da izini kaybettirdi. 20-25 yaşlarında, 1.75 - 1.80 boyunda ve esmer tenli olduğu bilgisini paylaşan polis, şüphelinin yerini bilen veya kimliğiyle ilgili bilgi sahibi olanların en yakın polis karakoluna gitmesini ya da 030 -46 64 91 35 99 numaralı telefondan yetkililere bilgi vermesini istedi.
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