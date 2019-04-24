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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: ABACA
24.04.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

‘Polis saldırılara orantılı yanıt veriyor’

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‘Polis saldırılara orantılı yanıt veriyor’

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin göstericilere şiddet uygulamadığını belirterek, “Hangi şiddet? Şiddet yok. Polis saldırılara orantılı şekilde yanıt veriyor. Polis barışçıl göstericilere müdahale etmiyor. Aksini söylemek doğru değil ve gülünç” dedi. Nunez, polisin aşırıcı eylemcilere müdahale ettiğini savundu.

Devlet Bakanı Nunez ayrıca sarı yeleklilerin cumartesi günü düzenlediği gösteride polise ‘intihar edin’ çağrısı yapmasına tepki gösterdi. Bu davranışı ‘adi’ olarak nitelendiren Nunez, bunun hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyledi. Nunez, bunu yapan kişilerin bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

‘Polis saldırılara orantılı yanıt veriyor’

‘İNTİHAR EDİN’ ÇAĞRISINA SORUŞTURMA
Paris Savcılığı, sarı yeleklilerin cumartesi günü düzenlediği eylemde protestocuların polise ‘intihar edin’ çağrısı yaptığı olaya ilişkin soruşturma açmıştı. Hükümetin paylaştığı son rakamlara göre, gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400’den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

204 KİŞİ BAŞINDAN YARALANDI
Mediapart internet sitesinin haberinde, 11 kişinin öldüğü sarı yeleklilerin eylemlerinde 1 kişinin biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişinin gözünü kaybettiği belirtilmişti. Haberde, 204 kişinin başından, 13 kişinin elinden, 41 kişinin gövdesinden, 68 kişinin bacaklarından ve 16 kişinin belinden yaralandığı kaydedilmişti.

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