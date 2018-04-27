Polis saldırganları yakalamak için halktan yardım istedi
Berlin polisi, iki aydan fazla süredir aradığı üç saldırganı yakalayamayınca halktan yardım istedi.
Metroda bir kişiyi yaralayan üç saldırganın güvenlik kamerasına yansıyan fotoğraflarını yayınlayan polis, üç saldırganı tanıyanların 030-4664 57 31 00 numaralı telefonu arayıp veya en yakın polis karakoluna başvurarak bilgi vermesini istedi.
12 Şubat’ta U7 hattında yolculuk yapan 27 yaşındaki bir kişi, tren Grenzalle istasyonuna yaklaştığı sırada saldırıya uğramıştı. Üç saldırgan, biber gazı, kemer ve sopayla yolcuya saldırmış, yaraladıktan sonra da kaçarak izlerini kaybettirmişlerdi. Kollarından yaralanan yolcu, imdat frenini çekerek yardım istemişti.
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