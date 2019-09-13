Polis olmak isterken hırsız oldu
Almanya’nın Hamburg kentinde 32 yaşındaki Yavuz Reinhard R.’nin lideri olduğu bebek arabası soygunları yapan çete çökertildi. Çetenin altı üyesi de yakalanırken üyelerden 21 yaşındaki Gamze T.’nin polis olmak istediği ve bunun için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.
POLİS, yaşları 16 ile 32 arasında değişen çete üyelerinin şimdiye kadar 60 kadar pahalı marka bebek arabası çalıp internet üzerinden sattığını tespit etti. Çete, değeri 2 bin Euro ve üzeri bebek arabalarını çalıyordu. Bebek arabalarının satışından elde ettikleri kazançla kendisine lüks otomobil alan Gamze T. ile çetenin lideri Yavuz Reinhard R.’nin iki spor arabasına polis el koydu.
SERBEST BIRAKILDILAR
İkilinin komşuları “İkisi de çalışmıyordu. Biz de bu lüks otomobilleri nasıl aldılar diye merak ediyorduk” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler. Gözaltına alınan çetenin altı üyesi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle