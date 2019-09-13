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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
13.09.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Polis olmak isterken hırsız oldu

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Polis olmak isterken hırsız oldu

Almanya’nın Hamburg kentinde 32 yaşındaki Yavuz Reinhard R.’nin lideri olduğu bebek arabası soygunları yapan çete çökertildi. Çetenin altı üyesi de yakalanırken üyelerden 21 yaşındaki Gamze T.’nin polis olmak istediği ve bunun için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

POLİS, yaşları 16 ile 32 arasında değişen çete üyelerinin şimdiye kadar 60 kadar pahalı marka bebek arabası çalıp internet üzerinden sattığını tespit etti. Çete, değeri 2 bin Euro ve üzeri bebek arabalarını çalıyordu. Bebek arabalarının satışından elde ettikleri kazançla kendisine lüks otomobil alan Gamze T. ile çetenin lideri Yavuz Reinhard R.’nin iki spor arabasına polis el koydu.

SERBEST BIRAKILDILAR
İkilinin komşuları “İkisi de çalışmıyordu. Biz de bu lüks otomobilleri nasıl aldılar diye merak ediyorduk” diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler. Gözaltına alınan çetenin altı üyesi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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