Polis nargilecilere nefes aldırmıyor
Berlin polisi, sosyal yardımla geçindikleri halde çok sayıda emlak sahibi olan Arap aşiretin soygun ve uyuşturucu paralarını nargile barlarda akladığı gerekçesiyle düzenlediği baskınlara yenisini ekledi.
BERLİN’de son bir ay içinde ikinci kez baskınlar düzenleyen polis, nargile işletmecilerine nefes aldırmıyor. Mart ayı içinde Neukölln ve Mitte ilçelerinde bulunan iş yerlerine baskınlar düzenleyen emniyetin hedefinde bu kez Charlottenburg vardı. Yaklaşık 60 polis ve gümrük yetkililerinin katıldığı baskınların amacı kara para aklamayı önlemek.
FUTBOLCUNUN MEKANI DA BASILDI
Salı akşamı geç saatlerde baskın yapılan nargile barları arasında eski futbolcu Karim Benyamina’ya ait olan da var.
Emniyet ve savcılık, soygun ve uyuşturucu ticareti yapan büyük Arap ailelerinin yasa dışı yollarla elde ettiği serveti nargile barlar açarak aklama yoluna girdiğinden şüpheleniyor. Sosyal yardımla geçindikleri halde çok sayıda emlak satın alan büyük Arap aşiretleri, bir süreden beri polisin takibinde.
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