Polis Mia bebeğin gerçek annesinin peşinde
Polonya’da, Almanya’nın Duisburg şehrinden getirilen eski elbiseler arasında bulunan ölü bebeğin annesi olduğu sanılan kadının DNA’sı uymacınca, polis bebeğin yanında bulunan keseden yola çıkarak gerçek annesinin Türk olmasından şüphe ediyor.
POLONYA’DA bebeğin cesedi bulunduktan sonra Duisburg polisi şüpheli bir kadının evine baskın düzenlemiş, 16 yaşındaki kızıyla yaşayan kadının evinde de bir bebek cesedi bulmuştu. Polonya’da bulunan bebeğin de kendisine ait olduğunu söyleyen kadın bebeklerin ikiz olduğunu iddia etmişti. Ancak yapılan DNA incelemesinde iki bebeğin kardeş olmadığı anlaşılmıştı.
POLİS, HALKTAN YARDIM İSTEDİ
Duisburg polisi şimdi, Türk, Bulgar veya Fas’lı bir annenin dünyaya getirmiş olabileceğine dikkat çekerek Türklerin banyo yaparken kese kullanma alışkanlığının olduğunu göz önünde bulundurarak bebeğin bir Türk’e ait olma olasılığı üzerinde duruyor. Bu bilgiler çerçevesinde halktan yardım isteyen polis, “İlkbahar aylarından kasım ayının başına kadar hamile olup da şimdi bebeği olmayan kadın tanıyorsanız bilgi verin” çağrısında bulundu. Ayrıca bilgisi olanların 0203 280-0 numaralı telefonu aramaları istendi.
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