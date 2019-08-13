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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
13.08.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Ne kadınmış, ne polis, ne de Alman!

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Ne kadınmış, ne polis, ne de Alman!

Berlin’de 4 bin Euro’ya satın aldığı polis üniformasıyla aylarca kendisini polis olarak tanıtıp sokaklarda asayiş sağlayan, hatta gerçek polislerle birlikte şüphelileri yakalayan 22 yaşındaki Lara isimli kadın sahte polis, Ömer K. çıktı. Daha önce de aynı suçtan hapis yatan Ömer K. ağustos sıcağında kışlık üniforma giyince yakayı ele verdi. Yakalandığında ise üzerinden uyuşturucu çıktı.

BERLİN’de yaşanan olay şöyle gelişti: Türklerin yoğun olduğu Wedding seminde devriye gezen dikkatli iki polis, kışlık üniformayla dolaşan meslektaşlarını görünce şüphelendiler. Önce konuşup sohbet ettiler. Hareketlerinden ve tutumundan şüphelenince polis kimliğini sordular. Kimliği çıkmayınca üzerini arayan polisler cebinden bir miktar uyuşturucu çıkan Lara’yı gözaltına aldılar.

AYNI SUÇTAN DAHA ÖNCE DE HAPİS YATMIŞ
Karakolda gerçek isminin Ömer K. olduğu öğrenilince suç doyasının kabarık olduğu da ortaya çıktı. 17 yaşındayken adam yaralama ve cinsel saldırıdan üç yıl, üç ay hapis cezası alan Ömer K. hapisten çıkınca sahte polis olarak sokaklarda dolaştı. Bild gazetesinin haberine göre yakalanıp tekrar hapis cezasına çarptırıldı. 14 ay hapis yatan Ömer K. geçen martta serbest kaldı. Uslanmamayıp, yeniden polis olarak sokaklarda dolaşan Ömer K.ya yine cezaevi yolu göründü.

‘YOLCULAR BENİ ALKIŞLADI’
Bild gazetesine konuşan Ömer K. aylarca neler yaptığını şu sözlerle anlattı: “Ceza yasalarını ezberledim. Sokakta görev yaparken gerçek polislerle sık sık karşılaştım. Son birkaç aydır hemen hemen her gün sokakta üniformayla görev yaptım. İçimden gelen bir şey. Bir keresinde gece otobüsünde bir kişiyi otobüsten indirdim. Çünkü bir kadın yolcunun arkasında oturmuş ve mastürbasyon yapıyordu. Tüm yolcular beni alkışladı. Gerçekten sevgiyle görevimi yaptım.” Horman tedavisi gören Ömer K. ileride kozmetikçi olmak istediğini de belirtti.

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