Polis, katilini bulmak için ödül koydu
İngiliz polisi, iki yıl önce öldürülen Yavruvatan Spor Kulübü işletmecisi Cafer Aslan (54) cinayetiyle ilgili aranan zanlı ve aracının güvenlik kamerası görüntülerini yayımladı. Polis, cinayeti aydınlatabilecek bilgi için 20 bin sterlin ödül konulduğunu açıkladı.
YAVRUVATAN Spor Kulübü işletmecisi Cafer Aslan (54), 23 Ağustos 2017’de akşam saat 21.20 sıralarından kulüpten çıkıp evine giderken Enfield ilçesinin Edmonton semtinde silahlı saldırıya uğramış, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Polis, cinayetin ertesi günü biri 29, diğeri 27 yaşındaki iki zanlıyı gözaltına almış, ancak her ikisi de daha sonra serbest bırakılmıştı.
Metropolitan Polisi, saldırının ikinci yılında, cinayetin hemen ardından bölgede görülen bir adamın ve silahlı saldırganın kullandığı Audi marka aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini yayımladı. Araç, olaydan 40 dakika sonra yakılmış halde bulunmuştu.
Cinayetin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen failleri yakalamak ve adalete teslim etmek istediklerini belirten Dedektif Tony Kirk, “Zanlının kullandığı 2015 model gri Audi Q5 marka aracın da görüntülerini yayımladık. Aracın, saldırıdan birkaç ay önce Sussex bölgesinden çalındığına ve cinayete dek bir yerlerde saklandığına inanıyoruz. Araçta, Güney Londra ile bağlantı kurmamızı sağlayan çalıntı bir plaka da vardı” dedi.
POLİS YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU
Cinayeti aydınlatabilecek veya faillerin cezalandırılmasını sağlayabilecek bilgi için 20 bin sterlin ödül konulduğunu belirten Kirk, “Olayın üzerinden iki yıl geçmiş olmasının, birilerine bilgi sağlayacak cesareti verdiğini umuyorum. Katilin kim olduğunu biliyorsanız, görüntülerdeki kişinin kimliğini tespit etmemize yardımcı olabilirseniz, lütfen bizi arayın ve tehlikeli birini toplumdan dışlamamıza yardımcı olun” dedi.
Cinayetle ilgili bilgi sahibi olanların 0208 345 3985 ya da 101 numaralarını arayabileceği, kimliğini açıklamak istemeyenlerin ise 0800 555 111’i arayabileceği ya da crimestoppers-uk.org sitesini ziyaret edebilecekleri belirtildi.
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