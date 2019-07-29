Polis her yerde onu arıyor
Berlin polisi, bıçak zoruyla parasını gasp etmek istediği iki kişiyi yaralayan saldırganı yakalamak için halktan yardım istedi.
KENTİN kuzey doğu semtlerinden Wittenau’da nisan ayında bir kişi, sokakta karşılaştığı iki kişiden bıçak zoruyla para istedi. 46 ve 56 yaşlarındaki iki kişi para vermek yerine direnince ikiliyi hem bıçakla yaraladı hem de yumrukladı. Ardından da hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi.
Çevredeki esnafın güvenlik kameralarından saldırganın fotoğrafına ulaşan polis, Arap kökenli olduğu tahmin edilen 35-40 yaşlarında, yaklaşık 1.80 - 1.90 boyundaki saldırganı tanıyanların ya da yerini bilenlerin, 030-4664 941 200 numaralı telefona, lka412@polizei.berlin.de veya en yakın polis karakoluna giderek bilgi vermesini istedi.
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