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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAF: ING IMAGE
25.08.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Dur ihtarına uymadı, göçmenleri nehre uçurup mayınlı bölgeye kaçtı

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Dur ihtarına uymadı, göçmenleri nehre uçurup mayınlı bölgeye kaçtı

Hırvatistan’da göçmenleri taşıyan Almanya plakalı bir minibüs, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak nehre uçtu. Nehirde batmaya başlayan minibüsteki 11 kişiden biri hayatını kaybetti. Minibüsten atlayan sürücü mayınlı bölgeye kaçtı.

SİSAK-Moslavina Bölge Polisinden yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçleri önlemek amacıyla yapılan kontrolde, Almanya plakalı bir minibüsün polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı, hızlanan aracın Kupa Nehri’ne uçtuğu aktarıldı.

11 GÖÇMEN ÇIKARILDI
Slatina Pokupska mevkiinde meydana gelen olayda minibüsün sürücüsünün kontrol noktasında durmadığı ve hızını artırdığı bildirildi. Nehre uçmadan önce araçtan atlayan sürücünün olay yerinden kaçtığı da kaydedildi. Nehirde batmaya başlayan minibüsteki göçmenleri kurtarmak için polisin anında müdahale ettiği aktarılan açıklamada, araçtan 11 göçmen çıkarıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bir kadın göçmenin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, mayın riski bulunan bölgeye doğru kaçan sürücünün yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

 

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