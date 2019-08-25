Dur ihtarına uymadı, göçmenleri nehre uçurup mayınlı bölgeye kaçtı
Hırvatistan’da göçmenleri taşıyan Almanya plakalı bir minibüs, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak nehre uçtu. Nehirde batmaya başlayan minibüsteki 11 kişiden biri hayatını kaybetti. Minibüsten atlayan sürücü mayınlı bölgeye kaçtı.
SİSAK-Moslavina Bölge Polisinden yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçleri önlemek amacıyla yapılan kontrolde, Almanya plakalı bir minibüsün polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtığı, hızlanan aracın Kupa Nehri’ne uçtuğu aktarıldı.
11 GÖÇMEN ÇIKARILDI
Slatina Pokupska mevkiinde meydana gelen olayda minibüsün sürücüsünün kontrol noktasında durmadığı ve hızını artırdığı bildirildi. Nehre uçmadan önce araçtan atlayan sürücünün olay yerinden kaçtığı da kaydedildi. Nehirde batmaya başlayan minibüsteki göçmenleri kurtarmak için polisin anında müdahale ettiği aktarılan açıklamada, araçtan 11 göçmen çıkarıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bir kadın göçmenin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, mayın riski bulunan bölgeye doğru kaçan sürücünün yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
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