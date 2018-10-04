Polis, çalanların fotoğrafını paylaştı
Almanya’nın başkenti Berlin’de tablo çalan hırsızları yedi aydır yakalayamayan polis, halktan yardım istedi.
İKİ soyguncu Prenzlauerberg semtinde sergilenen ‘Aztek Takvimi’ tablosunu 18 Mart gece yarısı çalmıştı. Yaklaşık yedi aydır çalınan tabloya ve hırsızların izine rastlayamayan polis, çevredeki güvenlik kamaralarını inceledi. Görüntülerde biri kadın, üç kişi tespit edildi.
Ancak kameralara görüntüsü yansıyan kadının hırsızlıkla ilgisinin bulunmadığı, diğer iki kişinin şüpheli olduğu kesinleşti.
Polis, fotoğraflarını yayınladığı iki soyguncudan birinin 30 ila 40 yaş arasında olduğunu, soygun gecesi üç günlük sakalı bulunduğu bilgisini paylaşırken, yaptığı çağrıda soyguncuları tanıyanların, görenlerin ve bilgisi olanların en yakın polis karakoluna başvurmasını ya da Berlin polisinin (030) 4664 944 400 numaralı telefondan bilgi vermesini istedi.
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