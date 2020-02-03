Polis: ‘Bomba olabilir, tahliye edelim’, Cevap: 'Bize yarım saat verin’

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da dün öğleden sonra bıçaklı terör saldırısı meydana geldi. Saldırganın vurulmasının ardından polis ekipleri çevredeki binaları güvenlik sebebiyle tahliye etmeye başladı. Bir restorana giren polis, içerideki müşterilere ve restoran sahibine yakınlarda bir terör saldırısı olduğunu ve hemen restoranı boşaltmalarını söyledi. Restoran sahibi ise bu talebe, “Bize yarım saat verir misiniz?” diyerek cevap verdi. Bunun üzerine polis, “Hanımefendi, şu anda bir terörist vuruldu. Üzerinde bombalı yelek olduğunu düşünüyoruz. Yarım saat daha burada kalırsanız, buradaki insanların hayatını tehlikeye atarsınız” diyerek karşılık verdi.