Polis, ‘başsız ceset’ şakasına soruşturma başlattı
Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaletindeki Winstadt kasabası yakınlarındaki Reims Kanalı’na atılan cansız manken paniğe yol açtı.
Bölgede yürüyüş yapan bir kişinin başsız ve kan içinde bir ceset gördüğü ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipler, cansız mankenle karşılaştılar. Polis sözcüsü ise, etrafın karanlık olması nedeniyle cansız mankenin ilk bakışta başı kesilmiş bir kadın vücudu olarak göründüğünü ifade ederek, olayla ilgili araştırma başlatıldığını bildirdi.
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