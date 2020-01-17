Polis artık pedofiliyle daha güçlü mücadele edebilecek

ALMANYA’da yeni yasa tasarısı kabul edilmeden önce polisler internet üzerinden işlenen cinsel istismar suçlarını bulabilmek için bir nevi kendileri de suç işlemek zorunda kalıyordu. Yani internet üzerinden pornografik videolar ve fotoğrafların yüklendiği ortama girebilmek için kendilerinin de benzer fotoğraflar ve videoları yüklemeleri gerekiyordu. Ancak Meclis’te kabul edilen yeni yasayla onlara verilen yeni yetkilerle artık internete yüklenen videoları veya fotoğrafları rahatlıkla izleyebilecek ve pedofili suçlarına karşı daha güçlü mücadele edebilecek. Tasarının mimarı Adalet Bakanı Christine Lambrecht “Tasarı sayesinde polis suçluları, onları yönlendirenleri ve internet sayfalarını hazırlayanları çok hızlı bir şekilde yakalayabilecek” dedi.