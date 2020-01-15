Polis aracıyla çarpışıp takla atınca...

POLİS Münih Havaalanı çıkışında bir aracı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, gaza bastı. Polisler, Bavyera’nın kuzey doğusuna doğru hızla otomobilini kıran sürücünün peşine takıldı. Hem havadan hem karadan başlayan kovalamaca sürücünün otobana girmesiyle devam etti. Kimi zaman hızı saate 180 kilometreyi bulan sürücü 90 kilometre boyunca otobanda polisi peşinde koşturdu. 120 kilometre yol gittikten sonra içinde iki görevli polisin bulunduğu ekip arabasıyla çarpışan sürücünün otomobili takla attı. Kaza nedeniyle aynı şekilde takla atan polis otosundaki iki memur hafif yaralandı.

BAŞKA SUÇTAN ARANIYOR

Yapılan kontrollerde 60 yaşında olan Berlinli sürücünün ehliyetinin olmadığı, başka bir suçtan dolayı arandığı ve otomobilinin de sigortaya kayıtlı bulunmadığı ortaya çıktı. Tutuklanan sürücü hakkında şimdi otobanda başka sürücülerin hayatını tehlikeye atmaktan soruşturma başlatılacak. Polis otobanda kovalamaca sırasında tehlike atlatan sürücülerin 0991-3896 310 numaralı telefona başvurmasını istedi.