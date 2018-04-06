Adem Demirel cinayetiyle ilgili bir kişiyi gözaltına alındı
Pazartesi günü İngolstadt kenti Gaimersheim’daki hobi bahçesinde kanlar içinde ölü bulunan 36 yaşındaki Adem Demirel cinayetiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.
OLAYLA ilgili açıklama yapan polis, perşembe akşamı saat 20.54 sıralarında bir zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Zanlının 41 yaşında Türk vatandaşı olduğu ve bir restoranda çalıştığı belirtildi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis yetkilileri, Adem Demirel ile zanlının birbirlerini tanıdığından hareket ediyor.
Bir nakliyat şirketinde vardiya şefi olarak çalışan Adem Demirel (36), pazartesi sabahı iki oğlu ve hayat arkadaşıyla birlikte kahvaltısını yaptıktan sonra, “Kısa bir işim var” diyerek evden çıkmıştı. Ancak geri dönmedi. Akşam çalışması gereken Demirel işe gitmeyince, bir arkadaşı merak edip aradı. Cep telefonu cevap vermeyince Demirel’in Gaimersheim’daki hobi bahçesinde uyuyup kaldığını düşünen iş arkadaşı, saat 17.30’da gittiği bahçede Adem’i kanlar içinde yatarken bulunca buldu. Polis pazartesi akşamından itibaren katil zanlısını bulmak için yoğun soruşturma yürütüyordu.
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