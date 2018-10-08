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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: AP
08.10.2018 - 16:01, Son Güncelleme:

Polis, 25 yıl önce kaybolan kadının cesedini bulmak için gölü boşaltıyor

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Polis, 25 yıl önce kaybolan kadının cesedini bulmak için gölü boşaltıyor

Almanya’da 25 yıl önce kaybolan kadının eşyaları, Tietjensee gölünde bulundu. Şimdi polis, kadının cesedini bulabilme ihtimaline karşı gölün suyunu boşaltıyor.

KAYBOLDUĞUNDA 29 yaşında evli ve iki yaşında bir oğlu olan Jutta Fuchs, o dönemlerde kocasıyla büyük sorunlar yaşadı. Eşinden ayrılmayı kafasına koydu ve oğlunu da alıp evden gitmek istedi. Ancak eşi bu duruma razı olmadı. İkili arasında sık sık kavga çıktı. 1993 yılının temmuz ayında genç kadın aniden ortadan kayboldu ve bir daha da haber alınamadı. Tüm aramalara rağmen kimse Jutta’ya ulaşılamadı.

Polis, 25 yıl önce kaybolan kadının cesedini bulmak için gölü boşaltıyor

Aradan 25 yıl geçtikten sonra amatör bir balıkçının oltasına kadına ait elbiselerin takılması umutları yeşertti. Polis şimdi çok sayıda gönüllü dalgıçla birlikte Tietjensee gölünde kadının cesedine ait parçaları arıyor. Bir yandan da gölün sularını boşaltıyor. Yaklaşık 250 metre uzunluğunda ve 83 metre genişlikte bir alanı kapsayan gölde, 35 milyon litre su olduğu tahmin ediliyor.

Polis, 25 yıl önce kaybolan kadının cesedini bulmak için gölü boşaltıyor

ESKİ KOCA SÜPHELİ
Jutta Fuchs’un eşi ve oğlunun babası Herbert O. hakkında ise soruşturma sürüyor. Bremen savcılığı, Herbert O.’yu Jutta’yı öldürmekle suçluyor. Gerekçe olarak da kadının ondan ayrılmasını gösteriyor. Ağustos ayından beri zanlı olan eski koca ise tüm suçlamaları reddediyor. Savcının elinde eski kocayı suçlayacak güçlü deliller bulunmuyor. Kadının cesedine ulaşılması durumunda savcı soruşturmayı daha sağlıklı yürütebilecek.

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