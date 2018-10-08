Polis, 25 yıl önce kaybolan kadının cesedini bulmak için gölü boşaltıyor
Almanya’da 25 yıl önce kaybolan kadının eşyaları, Tietjensee gölünde bulundu. Şimdi polis, kadının cesedini bulabilme ihtimaline karşı gölün suyunu boşaltıyor.
KAYBOLDUĞUNDA 29 yaşında evli ve iki yaşında bir oğlu olan Jutta Fuchs, o dönemlerde kocasıyla büyük sorunlar yaşadı. Eşinden ayrılmayı kafasına koydu ve oğlunu da alıp evden gitmek istedi. Ancak eşi bu duruma razı olmadı. İkili arasında sık sık kavga çıktı. 1993 yılının temmuz ayında genç kadın aniden ortadan kayboldu ve bir daha da haber alınamadı. Tüm aramalara rağmen kimse Jutta’ya ulaşılamadı.
Aradan 25 yıl geçtikten sonra amatör bir balıkçının oltasına kadına ait elbiselerin takılması umutları yeşertti. Polis şimdi çok sayıda gönüllü dalgıçla birlikte Tietjensee gölünde kadının cesedine ait parçaları arıyor. Bir yandan da gölün sularını boşaltıyor. Yaklaşık 250 metre uzunluğunda ve 83 metre genişlikte bir alanı kapsayan gölde, 35 milyon litre su olduğu tahmin ediliyor.
ESKİ KOCA SÜPHELİ
Jutta Fuchs’un eşi ve oğlunun babası Herbert O. hakkında ise soruşturma sürüyor. Bremen savcılığı, Herbert O.’yu Jutta’yı öldürmekle suçluyor. Gerekçe olarak da kadının ondan ayrılmasını gösteriyor. Ağustos ayından beri zanlı olan eski koca ise tüm suçlamaları reddediyor. Savcının elinde eski kocayı suçlayacak güçlü deliller bulunmuyor. Kadının cesedine ulaşılması durumunda savcı soruşturmayı daha sağlıklı yürütebilecek.
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