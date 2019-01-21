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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
21.01.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Polis 13 yaşındaki Luciana için halktan yardım istedi

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Polis 13 yaşındaki Luciana için halktan yardım istedi

Bremen’de geçen hafta perşembe günü kaybolan 13 yaşındaki Luciana’dan hâlâ haber alınamadı. Polis, küçük kızı bulabilmek için seferber olmasına rağmen küçük kıza ulaşabildi ne de nerede olduğuna ilişkin bir delil ve bilgiye bulabildi.

SAVCILIK kararıyla halktan yardım isteyen Bremen Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, küçük kızın yerini bilenlerin veya nerede olabileceğine ilişkin bilgisi olanların polise başvurmaları istendi. Luciana’nın tanıdıkları ve arkadaşları da kentin birçok yerine el ilanları ve Luciana’nın fotoğraflarını asarak arama çalışmalarına katılıyor.
1.5 kilometre uzaklıktaki Albert Einstein Okulu’na gitmek için perşembe günü saat 07.30 evden çıkan Luciana’dan o günden beri haber alınamadı. 1.60 boyunca, zayıf ve açık kahverengi uzun saçlı olan Luciana’nın bir sapık tarafından kaçırılmasından endişe ediliyor. Küçük kızın gözü yaşlı annesi Teresa ve babası Kai Behrens kızlarının yaşadığını umut ediyor. Kızının telefonuna ve Facebook hesabına sürekli mesaj gönderen anne Teresa Behrens, böylece eve dönmesini veya kendisine ulaşmasını bekliyor. Teresa Behrens, “Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Kızım bilmeli ki eve dönerse hiçbir şey olmayacak. Sürekli pencereden zilimizin çalınmasını ve bir otomobilin kapısının açılmasını bekliyoruz” dedi.
Resmi kayıtlara göre Almanya’da günde ortalama 150 çocuk ortadan kayboluyor. Ancak çocukların büyük bölümü iki veya üç saat içinde ortaya çıkıyor.

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