Podolski’nin döner imparatorluğu
Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Vissel Kobe’nin yolunu tutan Lukas Podolski, Türk ortağıyla birlikte iş dünyasına da damgasını vurdu.
Japonya’da futbol, Almanya’da iş
Bir yandan yıldız futbolcu Iniesta ile birlikte Japon ekibinin başarısı için top koşturan Podolski, diğer yandan ülkesi Almanya’da konuşturduğu girişimci yanıyla gündeme geldi.
Köln’de herkesin uğrak mekanı
Türk bir ortağıyla birlikte bir süre önce Köln kentinde bir dönerci dükkanı açan Alman futbolcunun mekanı dolup taşıyor.
Mekanın ismi ‘Mangal Döner’
‘Mangal Döner’ olarak Türkçe bir ismi dükkanına veren Lukas Podolski’nin mekanına Almanların yanı sıra Türk müşteriler de yoğun ilgi gösteriyor.
Yeni bir şube daha açtı
Dükkanın başarısı üzerine işleri büyüttüğü belirtilen futbolcunun, bu dükkanın yeni bir şubesini daha açarak dönerci zincirine doğu yol aldığı belirtildi.
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