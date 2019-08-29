Podolski aradığı aracı ABD’de buldu!

Otomobil tamircisi bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Orkan Şahin, henüz çocukken babasının yanına giderek otomobil tamiriyle ilgilenmeye başladı. Yaşıtları oyuncaklarla oynarken, o henüz altı yaşında motor silindir kafasını sökerek, herkesi hayrete düşürdü. İsmi ‘Otomobilin dahi çocuğu’ olarak anılmaya başlandı. Ardından bu dalda meslek eğitimi yapan Şahin, yine aynı dalda üniversite eğitimi alarak kendi atölyesini açtı. Antik otomobillere ilgi duyan Orkan Şahin, yaptığı klasik otomobil modifiyesiyle kısa sürede önce Almanya’nın Köln kentinde büyük bir üne kavuştu, ardından dünya çapında tanınan bir isim haline geldi. Televizyonlar kendisine program teklifinde bulundu. Modifiye üzerine program yapmaya başladı ve programları izleyici rekorları kırmaya başladı. Bu arada bir dönem Galatasaray’da da forma giyen şu an Japonya’nın Vissel Kobe ekibinde oynayan 34 yaşındaki Lukas Podolski de 1962 yapımı Mustang marka bir otomobil istediğini belirterek Şahin’e müracaat etti. Podolski’nin istediği aracı tüm dünyada aramaya başladığını belirten Şahin, şunları söyledi: "Bu otomobili Amerika’da bulduk ve hemen oraya giderek aracın son haline baktık. İyi durumda olduğunu görünce Almanya'ya getirip çalışmalara başladık. Titiz bir işçiliğin sonunda otomobili Podolski’ye teslim edince yüzündeki mutluluk görmeye değerdi. Çok memnun oldu ve hemen aracı alarak tur atmaya başladı. O günden sonra çok iyi dost olduk. Zaten kendisi Türkiye ve Türkleri çok seven birisi. Bu çalışmalarımızı da 'Auto Mobil' isimli programımda yayınladık."

Podolski'nin dışında dünyaca ünlü birçok isimden de teklifler aldığını belirten Şahin, "Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Manuel Charr, çok sayıda iş insanı, sanatçı, sporcu ve televizyon yıldızı hayallerindeki otomobil için bize geldi. 'Dallas' dizisinde kullanılan bir otomobili de modifiye ederek Hollywood’da yaşayan Brenninkmeyer’e teslim ettik" dedi. Modifiye işinin yanı sıra şu an bir televizyon kanalına program yaptığını ve diğeriyle de görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan Orkan Şahin, "Bu kanalların Almanya’daki DMAX’a otomobil modifiyesi üzerine farklı içerikli programlar yapıyorum. Netflix ile de yakında başlayacağız. Müşterimiz istediği aracı bize söylüyor, dünya çapında arayıp bularak alıyoruz, restore edip müşterimize teslim ediyoruz. Ya da kendileri aracı getiriyor biz de aracı ilk trafiğe çıktığı günkü duruma getirerek teslim ediyoruz. Şimdi de restore ettiğim otomobilleri Amerika’da satmayı planlıyoruz" diye konuştu. Gentlemen’s Motor Clup olarak Türkiye'de de yatırım planları olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti: "Bin metrekarelik alana kuracağımız tesisle bu işi ülkemize götürmeyi planlıyoruz. Dünya çapında edinmiş olduğum bilgi, tecrübe ve müşterilerimi ülkemize götürerek bu dalda gelişmesini sağlamak istiyorum. Bu dalda profesyonel iş gücü yetiştirerek ekonomiye de katkıda bulunmak istiyoruz."