Plastik poşet kullanan markete 100 bin Euro ceza geliyor
Almanya, plastik poşetlerin kullanımına 2020 yılının ikinci yarısından itibaren son vermek için yasa tasarısı hazırladı. Tasarıda plastik poşet kullanan marketlere 100 bin Euro’ya para cezası verilmesi de planlanıyor.
ALMANYA’da uzun süredir tartışılan plastik poşet ve torbaların yasaklanması konusunda ilk ciddi adım atıldı. Tasarıyı hazırlayan Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze, 2020’nin Ağustos ayında plastik poşetlerin yasaklanacağını duyurdu.
Tasarı yasalaşırsa, kişi başına yılda 20 plastik poşetin tüketildiği Almanya’da artık alış verişlerde plastik poşet kullanılmayacak. Bunun yerine kağıt torbalar veya kumaştan üretilen torba ve çantalar kullanılacak. Tasarı, plastik poşet kullanmaya devam eden market ve işyerlerine 100 bin Euro’ya kadar para cezası da içeriyor. Meyve ve sebzeler için kullanılan çok ince poşetler ise yasak kapsamı dışında tutuluyor.
PARALI OLUNCA TÜKETİM HIZLA DÜŞTÜ
Almanya’da plastik poşet tüketimini azaltmak amacıyla marketler ve işyerleri, poşetleri 2016 yılından beri para karşılığında müşterilerine satıyor. Uygulama sayesinde kişi başına tüketilen plastik poşet sayısında ciddi düşüş meydana geldi. 2015’te yıllık kişi başına 68 olan poşet tüketim sayısı, geçen yıl 24’e düştü. Bu yıl ise 20’ye kadar geriledi. Ticari kuruluş ve birlikler, SPD’li Bakan Schulze’nin poşet yasağı tasarısını doğru bulmuyor. Kimi çevreci kuruluşlar da çevre dostu poşet ve çantaların kullanıma sokulmaması nedeniyle bakanı eleştiriyor.
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