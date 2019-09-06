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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
06.09.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Plastik poşet kullanan markete 100 bin Euro ceza geliyor

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Plastik poşet kullanan markete 100 bin Euro ceza geliyor

Almanya, plastik poşetlerin kullanımına 2020 yılının ikinci yarısından itibaren son vermek için yasa tasarısı hazırladı. Tasarıda plastik poşet kullanan marketlere 100 bin Euro’ya para cezası verilmesi de planlanıyor.

ALMANYA’da uzun süredir tartışılan plastik poşet ve torbaların yasaklanması konusunda ilk ciddi adım atıldı. Tasarıyı hazırlayan Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze, 2020’nin Ağustos ayında plastik poşetlerin yasaklanacağını duyurdu.

Plastik poşet kullanan markete 100 bin Euro ceza geliyor

Tasarı yasalaşırsa, kişi başına yılda 20 plastik poşetin tüketildiği Almanya’da artık alış verişlerde plastik poşet kullanılmayacak. Bunun yerine kağıt torbalar veya kumaştan üretilen torba ve çantalar kullanılacak. Tasarı, plastik poşet kullanmaya devam eden market ve işyerlerine 100 bin Euro’ya kadar para cezası da içeriyor. Meyve ve sebzeler için kullanılan çok ince poşetler ise yasak kapsamı dışında tutuluyor.

PARALI OLUNCA TÜKETİM HIZLA DÜŞTÜ
Almanya’da plastik poşet tüketimini azaltmak amacıyla marketler ve işyerleri, poşetleri 2016 yılından beri para karşılığında müşterilerine satıyor. Uygulama sayesinde kişi başına tüketilen plastik poşet sayısında ciddi düşüş meydana geldi. 2015’te yıllık kişi başına 68 olan poşet tüketim sayısı, geçen yıl 24’e düştü. Bu yıl ise 20’ye kadar geriledi. Ticari kuruluş ve birlikler, SPD’li Bakan Schulze’nin poşet yasağı tasarısını doğru bulmuyor. Kimi çevreci kuruluşlar da çevre dostu poşet ve çantaların kullanıma sokulmaması nedeniyle bakanı eleştiriyor.

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