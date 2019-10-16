PKK/YPG yandaşları Berlin’de basın merkezini bastı
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları Almanya’nın başkenti Berlin’de basın merkezini bastı.
YAKLAŞIK 15-20 kişilik bir grup, hükümetin olağan basın toplantısı sırasında basın merkezine girerek işgal eylemi yaptı. Basın toplantısı yarıda kesildi. Göstericileri basın merkezinden çıkarmak için çok sayıda polis olay yerine geldi. Bazı göstericiler çıkmak istemedi. Göstericileri tek tek dışarı çıkaran polis, kimlik tespiti yapılacağını açıkladı.
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