PKK yandaşları bir Türk’ü bıçakladı
Almanya’nın Lüdenscheid kentinde Türkiye kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.
POLİS sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı harekâtını protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının saldırısıyla yaralanan 50 yaşındaki kişinin, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi. Akşamüstü meydana gelen saldırının sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi. Polis, olayın çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.
TAŞ VE ŞİŞELERLE SALDIRDILAR
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Kuzey Ren Vestfalya’da da saldırdı. Bottrop yürüyüş düzenleyen örgüt yandaşları, Türkiye karşıtı slogan atınca, sokağın karşısındaki Türk grupla karşı karşıya geldi. Türkler, terör yandaşlarına sloganlarla karşılık verince olay çıktı. Terör yandaşları, Türk gençlerine şişe ve taşlarla saldırdı. Bölge polisi olaylara müdahalede yetersiz kalınca, çevre şehirlerden takviye çevik kuvvet geldi. Çıkan olaylarda, 5 polis ile çok sayıda gösterici yaralandı. Polis araçları da terör yandaşlarının taş atması sonucu zarar gördü. Polisler tedavi için hastaneye kaldırılırken, çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
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