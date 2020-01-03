PKK üyesi olmakla suçlanan bir kişi, Almanya’da tutuklandı

FEDERAL Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, 27 Kasım 2019’da hakkında tutuklama emri çıkarılan Türk vatandaşı Gökmen Ç.’nin, Frankfurt Havalimanı’ndaki tren garında Federal Polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, Gökmen Ç’nin PKK üyesi olmakla suçlandığı ifade edildi.

Zanlının Nisan 2018’den Haziran 2019’a kadar PKK kadrosunda bulunduğu aktarılan açıklamada, Gökmen Ç.’nin Frankfurt, Mainz ve Gissen bölgelerini içeren sözde Hessen sorumlusu ve Darmstadt, Mannheim ve Saarbrücken bölgelerini içeren sözde Saarland sorumlusu olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Gökmen Ç.’nin sözde bölge sorumlusu olarak örgütün faaliyetlerinin yanında eleman ve propaganda koordinasyonunu üstlendiği ve örgüt üyelerine talimatlar verdiği de belirtildi.

Zanlının, örgüt için para toplamayı da koordine ettiği ve ‘potansiyel bağışçılarla’ temasa geçtiği ifade edilen açıklamada, Gökmen Ç.’nin örgütün sözde Avrupa sorumlularının talimatlarını yerine getirdiği ve onlara rapor verdiği bildirildi. Gökmen Ç.’nin bugün (cuma) hâkim karşısına çıkarılıp tutuklandığı kaydedildi.