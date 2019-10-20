Pist kenarındaki görevlileri savurdu
Belçika’da düzenlenen Sanicole Airshow sırasında Ukrayna’ya ait bir SU-27 savaş uçağı, yarattığı hava akımıyla, pist kenarında duran 2 görevlinin savrulmasına neden oldu.
İZLEYENLERİN bulunmadığı tarafta meydana gelen olayda, 2 görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Belçika’daki Sanicole Airshow sırasında pistin kenarında bulunan 2 görevli, SU-27 savaş uçağı pistte dönüş yaptığı sırada motorlardan çıkan akım nedeniyle birkaç metre pist dışına savruldu. O anlar ise gösteriyi izleyenler tarafından saniye saniye kaydedildi.
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