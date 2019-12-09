Cani kocanın pişkinliği ‘pes’ dedirtti
3 ay önce 26 yaşındaki eşi Mine O.’yu evinin kömürlüğünde boğarak öldürdükten sonra bir valize koyup ormana gömen cani koca ‘bu kadarına pes’ dedirtecek kadar pişkin çıktı. Ercan E. gazetelere 5 yaşındaki oğluyla mağdur olduğunu söylemekle yetinmeyip sosyal medyadan da öldürdüğü eşine övgüler yağdırmış!
ERCAN E. eşi Mine O.’yu ormana gömdükten sonra polise ve gazetelere eşinin kaybolduğunu ve onun hayatından endişe duyduğunu söylediği ortaya çıkmıştı. Şimdi de Ercan E.’nin bunlarla yetinmeyin sosyal medya hesabından eşiyle ilgili övgü dolu mesajlar paylaşdığı öğrenildi. Cani koca, “Bir insan olarak, neşeli, kendine güvenen, cömert, ciddi ve yardımsever” sözlerini paylaştığında genç kadını çoktan öldürmüş ormanda bir çukura gömmüştü bile.
BİR DE DERT YANMIŞ!
Gazetecilere kayınvalidesinin ve kayınpederinin kendisine inanmadığından da dert yanan pişkin cani, komşusunun verdiği ifadeyle 89 gün sonra yakayı ele vermişti. Ercan E.’nin genç eşini neden öldürdüğü ise henüz bilinmiyor. Bilinen tek şey katil zanlısının cezaevine konulduğu ve 5 yaşındaki oğlunun öksüz ve yetim kaldığı. Ercan E.’nin ilkbaharda mahkemeye çıkması bekleniyor.
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