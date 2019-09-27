Pınar ürünleri Esso raflarında
Pınar ile Almanya’nın yaygın benzin istasyonu Esso, Türk ürünlerinin satılması konusunda işbirliğine gitti. Hessen Eyaleti sınırları içinde kalan Frankfurt’taki Esso benzin istasyonunda bundan böyle, sucuktan, beyaz peynire ayrandan meyve sularına kadar tüm ürünler istenilen gramajda müşterilerin beğenisine sunulacak. Böylece Türk mutfağının vazgeçilmez ürünleri sadece market zincirlerinde değil, benzin istasyonlarındaki raflarda da yerini aldı.
ALMANYA’da ilk kez Türk markasına ait çok çeşitli ürünler bir benzin istasyonunda tüketiciyle buluştu. Frankfurt’un Rheinland Caddesi üzerinde bulunan Esso benzin istasyonundaki ürünlerin tanıtımında Pınar ve Essso yetkilileri hazır bulundu. İstasyonda benzin alan müşterilere sucuk, beyaz peynir ve diğer ürünler ikram edildi.
BAŞKA İSTASYONLARDA DA SATIŞA SUNULACAK
Pınar Foods Şirketi Satış ve Pazarlama Sorumlusu Yusuf Tekin ve EG Grubu Genel Müdürü Heiko Thieme yaptıkları işbirliği sayesinde Türk ürünlerine ulaşılırlığın daha kolay olacağını belirttiler. Türk sofralarının vazgeçilmez ürünleri Franfurt’un ardından başka şehirlerdeki benzin istasyonlarında da satışa sunulacak. Hessen Eyaleti’nde başlatılan satışlar daha sonra genişleyerek Almanya nüfusunun yoğun bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’ndeki benzin istasyonlardaki raflarda da yerini alacak. Frankfurt’u Offenbach, Gießen, Dietzenbach, Darmstadt, Köln, Bonn ve KRV’nin diğer şehirleri izleyecek.‘PAZAR TALEBİNE CEVAP VERİYORUZ’
Türk markası ürünlerin benzin istasyonlarında satışıyla ilgili Hürriyet’in Almanca hazırlanan internet sitesine açıklamalarda bulunan Heiko Thieme, Türk markası ürünlerin pazarda talep edildiğini belirterek “Bu işbirliğiyle pazar talebine cevap veriyoruz. Bu sadece Türk kökenli Alman müşterilerimizin talebi değil, genel bir talep söz konusu. Akdeniz mutfağı ürünlerine büyük bir talep var. Pınar ile bu talebi karşılayacağız” dedi.
‘KOLAY ULAŞILIR OLMALI’
Varılan anlaşmayı önemsediklerini ve bu anlaşmadan önemli beklentilerinin bulunduğunu kaydeden Yusuf Tekin ise “Biz Pınar Foods olarak pazarda büyümek istiyoruz. Bizim için önemli olan müşterilerin ürünlere kolay ulaşması. Ürünlerimizin ulaşılır olmasını istiyoruz. Esso ile vardığımız anlaşma gereği artık bayramlarda, pazarlarda ve günün her saatinde ürünlerimiz ulaşılır olacak” dedi. Satışa çıkarılan ürünler arasında ayran, meyve suları, süt, yoğurt, peynir ve sucuk da bulunuyor. Ürünler benzin istasyonu raflarına ve müşterilerinin istediği gramajda özel paketler içinde satılıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle